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Dağcılar, 'ölüm yamacı'nda riskli kaya avında

DHA

Dağcılar, 'ölüm yamacı'nda riskli kaya avında


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde 1 ay önce meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede riskli ve askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar çalışma başlattı. Halatlarla tırmanan dağcılar, riskli kayaları düşürüyor, yamaçları çelik ağlarla örüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Önlem almak ve bu önlemleri sıkça kontrol etmek gerekiyor" dedi.
Tonya-Vakfıkebir kara yolu Karaağaçlı Mahallesi Saatli mevkisinde 26 Mart'ta meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette sürücü Rahmi Yüksel (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile Mehmet Uzuner (72) kardeşlerin hayatını kaybettiği bölgede önlemler artırılıyor. Karayolları tarafından başlatılan ıslah çalışmasıyla endüstriyel dağcılar, tırmandıkları yamaçlarda, riskli ve askıda kalan kayaları kontrollü olarak düşürüyor. Dağcıların kaya düşürme anları kameraya yansırken, riskli yamaçlar da enerji sönümlü çelik örtüleme bariyerleriyle kaplanıyor.
'NİSAN-MAYIS AYLARINDA KAYA DÜŞMELERİ ÇOK OLAĞANDIR'
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle bahar aylarında karın ani erimesinden kaynaklı heyelan ve beraberindeki kaya düşmelerinin sıkça yaşandığını belirterek, "Bölgede nisan-mayıs aylarında zirvedeki karlar ve yağışlar nedeniyle kaya düşmeleri son derece yaygın şekilde gelişiyor. En önemli kaya düşmesinin sebebi tektonik yapı. Yani yolların kenarlarındaki faylar ve farklı doğrultudaki kırıklar. Diğer neden ise eğim. Yamacın oldukça dik eğime sahip olması nedeniyle bu bloklar her an düşebiliyor. Bu yüzden Karayolları, yollara kaya düşmesi işaretlerini koymuştur. Bu işaretleri vatandaş çok iyi değerlendirmeli. Kaya düşmesi sağdan mı geliyor, soldan mı? Yani bu işaretler kaya düşmesinin sağdan veya soldan gelebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla eğer sağdan kaya düşmesi söz konusuysa mümkün mertebe vatandaş soldan gitmesi gerekiyor ancak bu işaretler yeterli mi, yetersizdir. Önlem alınması gerekir" diye konuştu.
'ÖNLEMLER KONTROL EDİLMELİ'
Önlemlerin sıkça kontrol edilmesi gerektiğini de öneren Prof. Dr. Bektaş, "Önlemlerin başında bu aylarda özellikle Karayolları'nın tehlike potansiyelli kaya düşmesi olabilecek yerleri kontrol etmesi gerekir. Potansiyel kaya düşmesi olan yerler ya çelik kafes, bohçalama veya kaya düşürmeleri şeklinde çalışmalar yapılarak güvenli hale getirilmelidir. Bunlar yetersiz olduğu zaman kaya düşmeleri can ve mal kaybına sebebiyet veriyor. İşte Tonya yolunda oluşan kaza gibi. Bu tür doğal olayları doğal afete dönüştürmemek için hem vatandaşa hem de devlete görev düşüyor. Karayolları´nın özellikle bu aylarda potansiyel kaya düşmesi olabilecek yerlerde muhakkak suretle önlem alması veyahut alınmış önlemleri kontrol etmesi gerekiyor. Her yıl o kafeslerin veya kaya düşmesi olabilecek yerlerin kontrol edilmesi gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-05-03 09:50:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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