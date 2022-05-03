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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonsporlu oyuncular şampiyonluğun keyfini çıkarıyor

İHA

Trabzonsporlu oyuncular şampiyonluğun keyfini çıkarıyor

Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun tadını çıkarıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 22 berabere kalmasının ardından 202122 sezonunda bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordomavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularına 3 gün izin verdi. Tatile çıkan oyuncular 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken, Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan birlikte tatile çıkarak dinlendiler.

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