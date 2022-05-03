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Bakan Karaismailoğlu: “Zigana Tüneli'nin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Zigana Tüneli'nin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Zigana Tüneli projesinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek. Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partililer ve vatandaşlar konuştu.

"İstanbul Havalimanından sadece Cuma günü 195 bin 640 yolcu seyahat etti"
Bayramlaşma töreni öncesi bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Mayıs’ta RizeArtvin havalimanını Cumhurbaşkanı’nın katılımı ile açacaklarını belirterek, “Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son yirmi yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Cumhurbaşkanı’mızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık. Tünellerimizi 50 kilometreden alıp, tam 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerimizi 729 kilometreye çıkardık. Havayollarını halkın yolu yaptık. Havalimanlarımızı 26’dan 57’ye yükselttik. 61’e çıkaracağız. Dünyanın 129 ülkesindeki, tam 337 noktaya uçuyoruz. Geçen yıl yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanımız, Avrupa da birinci oldu. Hani şu kimse uçmaz dedikleri İstanbul Havalimanı. Pandemiye rağmen 30 Nisan'da rekor kırarak toplam bin 301 uçuş İstanbul Havalimanından gerçekleştirildi. Sadece Cuma günü 195 bin 640 yolcu seyahat etti. 30 Nisan Cuma günü Trabzon Havalimanı da 90 tane uçuşa ev sahipliği yaptı. Yeni havalimanımızla ilgili çalışmalarımız diğer taraftan devam ediyor” dedi.

“Türksat6A’yı 2023 yılı içerisinde uzaya göndereceğiz”
Uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Tersane sayımızı 37’den 84’e, liman sayımızı da 149’dan 217’ye çıkardık. Mavi Vatan’da da söz sahibiyiz. Uzayda izi olmayanın karada gücü perçinlenmez sözüyle ile uyduuzay çalışmalarımızı hızlandırdık. Türksat5A ve Türksat5B uydumuzu 2021 yılında uzaya fırlattık. Aynı yıl 2 tane yeni nesil haberleşme uydusunu uzaya gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat6A’yı 2023 yılı içerisinde uzaya göndereceğiz. Siber alanda büyümeler gerçekleştirdik. Genişbant abone sayımızı 20 binden, 87,5 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımızı 28 milyondan alıp 87 milyona ulaştırdık. Ülkemize kazandırdığımız yollarımızla, çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahatler yapıyoruz. İşletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, yollarımızda, seyahat süresinde yıllık, 7 milyar saat tasarruf elde ettik. Akaryakıttan yılda 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Bunların sonucu olarak; yıllık toplam 85 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. Yaptığımız tasarruflarla birlikte, emisyon salınımını da yıllık 5 milyon ton azalmalar sağladık. Bunun yanında; yatırımlarımız sayesinde, yol güvenliği artarken, trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalmalar oldu. Bu da her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın hayatının kurtarılması demektir” şeklinde konuştu.

“Zigana Tüneli’nin bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor”
Trabzon’un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bizler çalıştıkça, bizler ürettikçe, bizler irade ortaya koydukça; muhalefet partileri komplekse kapılıyor. O komplekslerini kapatmak için de kibirlerini kabartıyorlar. Toplandıkları masalar etrafında milletin derdi yok, kendi dertleri var. Türkiye için yaptıklarımızı görmek istemeyenler, projelerimizi anlatsak da anlamayanlar, Türkiye için kurduğumuz hayalin farkında olmayanlar ancak iftira atarlar. Onlar iftira atmaya, projeleri karalamaya devam etsin. Bizler milletimizle Türkiye’yi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde ülke genelinde bu kadar önemli başarı ve tasarruflara imza atarken, tabii ki Trabzon’umuz da ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan ciddi oranda nasibini alıyor. Bugüne kadar Trabzon’un ulaşım ve iletişim yatırımları için 28 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Ülkemizin ve dünyanın en önemli projelerinden olan Zigana Tüneli projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek. Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak. Seyahat süreleri de ağır tonajlı araçlarda 60 dakika, otomobillerde de 30 dakika kısalacak” diye konuştu.

“Trabzon Güney Çevre Yolu’nun ilk etabı AkçakaleAkyazı arasında; proje çalışmalarımız devam ediyor”
Kanuni Bulvarı projesinde yüzde 70’lik bölümün tamamlandığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Trabzon’da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biride Kanuni Bulvarı. Toplam 28 kilometrelik projede yüzde 70’lik bir ilerleme sağladık. Şimdiye kadar 15 kilometrelik bölümü tamamlayıp hizmete açtığımız projemizi bu yıl içerisinde bitirmek için hummalı bir çalışmamız var. Trabzon Güney Çevre Yolu’nun ilk etabı AkçakaleAkyazı arasında; proje çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden pek çok projemizde bu yıl çok olumlu gelişmeler olacak yakından takip ediyoruz. Akçaabat Düzköy, Of Çaykara, Araklı Dağbaşı yollarındaki son ihaleleri de bu ay yapıyoruz. Yaz döneminde de çok önemli gelişmeler olacak. Milletimiz bizi 20 yıldır sunduğumuz hizmetlerle, tuttuğumuz sözlerle, Cumhurbaşkanı’mızın liderliğindeki dik duruşumuzla, onurlu siyasetimizle tanıdı. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa, oraya yatırımı ulaştırırız. Yaptığımız her bir yol, tıpkı akarsu gibi, geçtiği yerlerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitim ve kültürünü canlandırmaktadır. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle aşarak halkımızın hizmetine koşuyoruz. Yaptığımız, yollarla havalimanlarıyla, liman ve tersanelerimizle bölgemizi cazibe merkezi hâline getirdik. Milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızın teminatı olarak görüyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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