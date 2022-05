3 kızını öldüren müezzin, eşine kuma teklif etmiş

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'nda 7 ay önce çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş´ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş´ın (37) hakkındaki ceza davası başlamadan, eşi Sibel Göktaş tek celsede boşandı. Nafaka talep etmeyen kadının boşanma dilekçesinde, tutuklu Göktaş´ın kendisine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Genç bir kadınla evleneyim. Sana da ev işlerine de yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos 2021´de Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi´nde meydana geldi. Of Müftülüğü´nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verilirken, olay yerinde suç aleti silahla gözaltına alınan baba Göktaş, `altsoydan akrabayı kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı.

CEZA DAVASI BAŞLAMADAN BOŞANDI

Mahkemedeki ifadesinde, kızlarının kendisine cephe aldığını öne sürerek, "Eşimle aramızdaki olaylar aklıma geldi. Kaos içindeydim, kendimi kaybettim. Olayın hala hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum" diyen Emre Göktaş hakkında iddianame hazırlığı süreci sürerken, eşi Sibel Göktaş da avukatı Selim Burak Özdemir aracılığıyla boşanma davası açtı. Evliliğinde yaşadığı sorunları avukatı aracılığıyla dilekçeyle sunan Sibel Göktaş, bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da talep etmedi. Of Aile Mahkemesi´nde açılan davanın ilk celsesinde, evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar veren hâkim, çiftin boşanmasına hükmetti.

KUMA TEKLİFİNDE BULUNMUŞ

Aile mahkemesine sunulan, talep ve gerekçelerin yer aldığı avukat dilekçesinde Sibel Göktaş'ın evlilik süresi zarfında, eşi tarafından baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğüne yer verildi. Dilekçede tutuklu Göktaş´ın eşine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikâhlarım sana da ev işlerinde yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği öğrenildi.

ESTETİK YAPTIRMIŞ

Dilekçede ayrıca kuma teklifi kabul edilmeyen, sorunlar yaşadığı eşi ve ailesine tehditlerde bulunduğu öne sürülen Emre Göktaş'ın 2 kez saç ektirip, burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalarla çocukları ve aile giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

