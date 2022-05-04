Trabzonspor'dan Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğunun ilan edildiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısında sakatlık yaşayan Stefano Denswil'in sol bacak adalesinde 1'nci derece kas yaralanması olduğu açıklandı.Trabzonspor'da ligin 35'inci haftasında oynanan ve bordo mavili takımın şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında Denswil bacağındaki ağrı nedeniyle maça devam edememişti. Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen Surinam asıllı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil´in bugün çekilen MR´ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez
2022-05-04 16:54:33
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