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AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi

İHA

AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Trabzonluluk kimliğinin 10 gömlek fazla geldiğini belirterek İmamoğlu’nun Trabzonlu kimliğini çıkar amaçlı kullandığını söyledi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, HDP ile yakın ilişkiler kuran İBB Başkanı İmamoğlu'nun Trabzonspor üzerinden karşılık bulmaya çalıştığını vurgulayarak "İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini ve HDP'ye gösterdiği şefkatli yaklaşımları Trabzonlular unutmadı. İBB'de istihdam edilen HDPKK'lılar hâlâ hafızalarda yerini koruyor. Trabzon İmamoğlu'nu uyarıyor. Trabzonspor'u bu kirli ilişkilerini örtmek üzere paravan olarak kullanamazsın" dedi.
Trabzonspor şampiyon olana kadar İmamoğlu'nun sesinin çıkmadığının altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu "Hatta Trabzonspor'un şampiyon olamaması ihtimaline karşı planlı bir şekilde Uğur Dündar'ı ziyaret ederek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için hazırlık yaptı. Tabi hesapları tutmadı, Trabzonspor şampiyon olunca dümeni Trabzon'a kırdı. Her tarafa yeşil ışık yakıyor. İmamoğlu'na tavsiyem misyoner gibi ortalıkta dolanmayı bıraksın. Trabzonspor taraftarı da ülkemizin insanları da her şeyin farkında" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu kimliğini çıkar amaçlı kullandığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, İmamoğlu’nun gerçekte bu kimlikle bir bağı kalmadığını geçmişte yaptığı bir konuşmasıyla hatırlattı.
Ekrem İmamoğlu‘nun geçmişte beyan ettiği “Ben 40 yaşındayım. 20 senem Beylikdüzü’nde geçti, 18 senem Trabzon’da geçti. yani ben daha fazla Beylikdüzülüyüm bunun altını çiziyorum. Beylikdüzü duygusallığı ben de daha ön plandadır. Yani Beylikdüzü’nü ben daha çok seviyorum. Beylikdüzü sevgisini, hatta bazı Beylikdüzü yerel kimlikleri bazen diyor ki, ya Trabzonlu olduğunu, Trabzonsporlu olduğunu, Trabzonspor’da yöneticilik yaptığını söyle diye uyaranlar var. Çünkü ben Trabzonlu olduğumu unutuyorum. Emin olun bu soruyu sormasaydınız sadece benim doğum yerimde ismi geçerdi” konuşmasına atıfta bulunan Milletvekili Ayvazoğlu “Ne oldu da Trabzonlu olduğunu hatırladı?” diyerek İmamoğlu’nun sahte ve çıkar amaçlı Trabzonluluk yaptığını söyledi.
Trabzon kimliğini küçük düşürücü ifadeleri aynen kendisine iade ettiğini belirten Milletvekili Bahar Ayvazoğlu “Trabzon aşağılamalarımızı aynen iade ediyorum size! Trabzonluluk kimliği size 10 gömlek fazla gelir zaten 10 gömlek! Her girdiğiniz kabın şeklini almaya çalışan bir riyakârlıkla sahtecilik ve takiyye ile nereye kadar?” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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