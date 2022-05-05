Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay’a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, taraftarlar tarafından meşaleler ile deplasman yolculuğuna uğurlandı.

Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, saat 15.45’te havalimanına gitmek üzere tesislerden ayrıldığı sırada bir grup taraftar, takımlarını meşale yakıp ve tezahüratlarda bulunarak uğurladı. Takım otobüsünün önüne geçen ve selfie yapan taraftarlara futbolcular ve teknik heyet de poz verdi. Bordomavili kafileye, havalimanında da yine taraftarlar takımlarına olan desteği sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.