Şampiyon Trabzonspor, Hatay´a gitti



Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 35´inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36´ncı haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor mücadelesi hazırlıklarını tamamlayarak bu kente hareket etti. Taraftarlar, bordo-mavili takımı tesislerin çıkışında tezahüratlar eşliğinde uğurladı.

Süper Lig´in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 36´ncı haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan oyuncular, saat 15.45´te tesislerden çıkış yaptı. Trabzonspor kafilesini tesislerin çıkışında bekleyen coşkulu taraftar grubu, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını uğurladı. Taraftarların sevgi gösterileriyle havalimanına ulaşan Trabzonspor kafilesi, saat 16.15´te özel uçakla Trabzon´dan Hatay´a hareket etti.

Bordo-mavililerin kafilesinde sakatlıkları nedeniyle Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almazken, şampiyonluk sonrası izin alan Marek Hamsik ve Manolis Siopis de kafileye katılmadı. Bordo-mavili takımın genç oyuncularından Taha Altıkardeş ile Emrehan Gedikli ise Atakaş Hatayspor kafilesinde yer aldı.

TRABZONSPOR´UN KAMP KADROSU

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takım otobüsünün tesislerden çıkışı

Taraftar görüntüleri

- Taraftarların takım otobüsünün önünde durması ve tezahüratları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKALAleyna KESKİN

2022-05-05 17:08:13



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