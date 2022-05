Şampiyonluğu aydınlatma direğinin tepesinde kutladılar, dünya basınına manşet oldular

Taraftar Ziya Alemdar: Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak nasip oldu

"Muazzam manzara vardı"Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları büyük bir coşku yaşadı. Kent meydanında yaklaşık 100 bin taraftarın katıldığı kutlamalar sırasında aydınlatma direğine çıkan ve paylaşılan görüntüleri dünya çapında ilgi çeken Ziya Alemdar (20), "O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Buradaki amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim" dedi.

Dünya basınına da konu olan, FIFA ve UEFA'nın 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından taraftarların tekno müzik eşliğinde yapılan kutlamalarda sıradışı görüntüler sergilendiğini paylaşmasına sebep veren isimlerden biri de Ziya Alemdar'dı. 4 saat boyunca aydınlatma direğinin tepesinde duran Ziya Alemdar, "Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak nasip oldu. Muazzam manzara vardı" dedi.

Kutlamalar sırasında tehlikeli olmasına rağmen metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıkarak saatlerce en yukarıdan eğlenceye ortak olan taraftarların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Diğere çıkan taraftarlardan Ziya Alemdar, Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunda yer almış olmanın gururunu duyduğunu söyledi. Askere gitmeye hazırlandığını söyleyen 20 yaşındaki Trabzonspor taraftarı, "Şampiyonluğu askere gitmeden görmüş oldum. Bunun gururu var içimde. Videoların da çok etkisi oldu. Böyle bir şey olacağı aklıma gelmedi. Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak nasip oldu. Çok güzel bir duygu" dedi.

"İKİ TANE DİREK DEĞİŞTİRDİM"

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunu yaşamak için Düzce'den geldiğini söyleyen Alemdar, kutlamalar sırasında coşkuyla kapılan birçok taraftarın üzerinde bulunduğu direği salladığını söyledi. Bu nedenle iki kez direk değiştirdiğini belirten Alemdar, "Stada gittim ama biletler tükenmişti. Stada giremediğim için meydana gelip burada dev ekranda maçı izlemek istedim. Kalabalıktan dolayı maçı izleyemedim. O anki heyecan ve stresle 'kendimi bir direğe atayım' dedim ve direğe çıktım. O an hiçbir şey aklıma gelmedi. Buradaki amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Kimseyi umursamadım. Düşeceğim ya da elektrik çarpacağı aklıma gelmedi. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Direğe çıkarken hiç zorlanmadım. Şu an istesem yine çıkarım" diye konuştu.

"HERKES BANA 'DİREKÇİ' DEMİŞ"

Aydınlatma direğinin üstünden gördüğü manzara karşısında heyecanlandığını belirten Alemdar, "Yukarıda herkesin heyecanını sanki kendim yaşıyormuşum gibi hissettim. Aşağısı çok kalabalıktı, muhteşemdi. Direğin üstünden iğne atsam yere düşmezdi. Arkadaşlarım ilk sabah uyandığımda herkes bana 'direkçi geldi' demeye başladılar. O anda anladım. Sosyal medyaya baktım, herkes bana 'direkçi' diye yazmaya başlamış. Öyle bir anı kaldı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Direğe çıkan taraftar Ziya Alemdar ile röportaj

Şampiyonluk kutlamalarında kent meydanından görüntüler

Kutlamalar sırasında aydınlatma direğindeki taraftarların görüntüleri

Direkte eğlenen Ziya Alemdar'ın kendi telefonuyla kaydettiği görüntüler

