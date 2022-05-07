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Bakasetas´ın 'penaltı' şanssızlığı

DHA

Bakasetas´ın 'penaltı' şanssızlığı


Selay SAYKAL/TRABZON (DHA) Trabzonspor´un golcü oyuncusu Anastasios Bakasetas, Atakaş Hatayspor karşısında değerlendiremediği penaltı atışı ile, bordo mavili formayla kaçırdığı penaltı sayısı 4´e çıktı.
Trabzonspor´a geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor´dan transfer olan Anastasios Bakasetas, şampiyonluk sevinci yaşadığı takımıyla Süper Lig´in ikinci yarısında gol suskunluğuna devam ediyor. Ligin 10´uncu haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan ve sonrasında gözle görülür bir performans düşüklüğü yaşayan golcü oyuncu, 13 haftada gol kaydedememişti.
GOL SUSKUNLUĞU 12 HAFTA OLDU
Sessizliğini ligin 23´üncü haftasında Galatasaray maçında bozan ancak yeniden suskunluğa bürünen oyuncu, kart cezalısı olduğu Gaziantep FK maçı haricinde son 12 haftada oynadığı müsabakalarda asist ve gol kaydedemedi. Dün akşam Atakaş Hatayspor karşısında kazanılan penaltı atışını da değerlendiremeyen oyuncu, ayağına gelen önemli fırsatı kaçırdı.
PENALTILARIN YARISINI ATAMADI
Bordo mavili formayla çıktığı 32 lig maçında 8 golü ve 4 asisti bulunan Bakasetas, bordo mavili formayla çıktığı tüm müsabakalarda bugüne kadar toplam 4 kez penaltıdan golü bulurken, 4 kez de başarısız oldu. Bakasetas, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Demirgrup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında 1´er kez olmak üzere toplam 4 penaltı atışını gole çevirmişti.  
4 KEZ PENALTI KAÇIRDI
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 5 Ağustos 2021´de UEFA Avrupa Ligi 3´üncü ön eleme turunda Molde karşısında oynanan maçın uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışından yararlanamamıştı. Bakasetas, bu sezon ligin 22´nci haftasında oynanan GZT Giresunspor karşısında penaltı kararı sonrasında topun başına geçmiş, hakem kararıyla tekrarlanan 2 penaltı atışını da değerlendirememişti. Şanssız oyuncu son olarak dün akşam oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinin 12´nci dakikasında kazanılan penaltıyı da gole çeviremedi.
EN FAZLA TRABZONSPOR´DA KAÇIRDI
2020 yılında Yunanistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi C grubu karşılaşmasında Kosova karşısında da penaltı atışı kaçıran Bakasetas, 2020 yılında Aytemiz Alanyaspor forması giydiği dönemde Gençlerbirliği´ne karşı da penaltı atışını gole çevirememişti. Penaltı şanssızı oyuncu, kariyerinde en fazla penaltı vuruşunu Trabzonspor forması giyerken kaçırdı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-07 10:43:44

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