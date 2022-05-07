`Viking´ Cornelius'un gol krallığı hayali

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, şampiyonluğu yaşadığı takımı ile ligde gol krallığına ulaşmayı hedefliyor. 15 golü bulunan tecrübeli oyuncu kalan 2 haftada gol krallığı için de mücadele edecek.
Süper Lig´in 35´inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalayan Trabzonspor´un golcüsü Cornelius, ligin bitimine 3 hafta kala hanesine gol yazdıramadı. Süper Lig´de şampiyonlukla birlikte gol kralı olmayı da hayal eden Danimarkalı oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı´ya Atakaş Hatayspor maçında şansını denemek istediğini belirtmişti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan oyuncu, golsüz biten ilk yarı sonrasında Kouassi´nin yerine oyuna dahil oldu.
KALECİ MÜNİR'İ GEÇEMEDİ
`Viking´ lakaplı Cornelius, ikinci yarıda bulduğu 2 net pozisyonda ev sahibi ekibin kalecisi Münir´i geçemedi. Gol yollarını denemesine rağmen Hatayspor savunmasını aşamayan Cornelius, karşılaşmadan sonuç elde edemedi. Bordo mavili formayla kariyerinin en başarılı döneminlerinden birini yaşayan Danimarkalı oyuncu, ligin bitimine 2 hafta kala 15 golde kaldı.
GOL KRALLIĞINI PAYLAŞIYOR
Danimarka'nın Kopenhag takımında attığı 18 golün ardından kariyerindeki en parlak günlerini Trabzonspor´da yaşayan oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 35 lig maçında 15 gol ve 5 asist kaydetti. Ligin son 5 haftasındaki maçlarda 2 golü bulunan ve tacına ulaşmayı ligin son 2 haftasına erteleyen santrfor, 36´ncı hafta itibariyle gol krallığının ilk sırasını Hataysporlu El Kaabi, Kasımpaşalı Umut Bozok ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo ile paylaşmayı sürdürüyor. Cornelius, lig bitmeden 18 gole ulaşması halinde Kopenhag´da elde ettiği kariyer rekorunu tekrarlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-07 11:08:06
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