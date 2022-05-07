Şampiyon Trabzonspor'da genç oyunculara forma şansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon Trabzonspor'da genç oyunculara forma şansı

DHA

Şampiyon Trabzonspor'da genç oyunculara forma şansı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, `şampiyon´ unvanıyla çıktığı ilk karşılaşma olan Atakaş Hatayspor karşısında 1-1 berabere kalarak puanını 78´e yükseltti. Rakip takım oyuncularının alkışlarıyla sahaya çıkan futbolcularını izleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı karşılaşmada bordo mavililer için bir çok ilk gerçekleşti.
Süper Lig´in 35´inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde tarihindeki en erken şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, ligin 36´ncı haftasında Atakaş Hatayspor´a konuk oldu. Karşılaşma başlamadan önce Hataysporlu futbolcular ve teknik ekibi, sahaya çıkan şampiyon takımı alkışlarla karşıladı. Tribünlerde maçı izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ev sahibi ekibin jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Hatayspor'un jesti ve dostlukla başlayan karşılaşma, 48´inci dakikada Trabzonsporlu Djaniny ve maçın uzatma dakikalarında Hataysporlu Adekugbe´nin golleriyle 1-1 berabere bitti. Atakaş Hatayspor´la Süper Lig´de bugüne kadar 3 kez karşılaşan ve mağlubiyet yaşamayan bordo mavililer, dün akşam oynanan mücadele sonrasında rakibi karşısında yenilmezliğini 4 maça çıkardı.
Şampiyonluğun ilan edildiği Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında oyuncularını dinlendiren ve kadroda rotasyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan ve gelecek sezon kadroda daha çok yer vermeyi planladığı oyuncularını Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynattı.
BERAT KARİYERİNİN İLKİNİ YAŞADI
Geçtiğimiz sezon devre arasında Gençlerbirliği´nden transfer edilen Berat Özdemir, Hatayspor karşısında bordo mavili formayla kariyerinde bir ilki yaşadı. Gençlerbirliği´nde oynadığı dönemde 5 gole imza atan, Trabzonspor´da ise gol şanssızlığını kıramayan milli oyuncu dün akşam bordo mavili takımı öne geçiren golün pasını verdi. Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 49 lig maçına çıkan genç oyuncu, kariyerinin ilk asistini dün akşam Hatayspor müsabakasında yaptı.
SERKAN´IN 61´İNCİ MAÇI
Trabzonspor´un altyapıdan yetişen oyuncularından Serkan Asan, Atakaş Hatayspor maçında Trabzonspor formasıyla 61´inci maçına çıktı. Şampiyonluğun garantilenmesiyle ilk 11´de şans bulan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 kez çıktığı Süper Lig karşılaşmasında sadece ligin 3'üncü haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında 90 dakika forma giymişti. Sezon boyunca ikinci kez ilk 11´de şans bulan Asan, karşılaşma sonrası duygularını, "Benim için çok anlamlı bir geceydi. Sahaya şampiyon olarak çıkmak ve bu kutsal formayı 61´inci kez giyiyor olmak hem gurur, hem mutluluk verici" dedi.
İSMAİL KÖYBAŞI MEMLEKETİNDE İLK 11´DE
Sezon başında Çaykur Rizespor´dan transfer edilen İsmail Köybaşı, memleketi olan Hatay deplasmanında ilk 11´de yer alarak 90 dakika sahada mücadele etti. Şampiyonluk sonrası kadro rotasyonu yapan teknik direktör Abdullah Avcı´nın 6 hafta sonra yeniden ilk 11´de şans verdiği sol bek, memleketinde ailesinin karşısında 90 dakika formasını terletti. Trabzonspor´da bugüne kadar 11 lig müsabakasında forma giyen Köybaşı, şampiyonluk mücadelesi verilen stresli günlerde arkadaşlarına verdiği moral desteğiyle takımın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.
EMREHAN VE TAHA İLK KEZ KADROYA GİRDİ
Trabzonspor´un devre arasında Alman ekibi Leverkusen´ten transfer ettiği Türk oyuncu Emrehan Gedikli, bu sezon ilk kez Süper Lig maçının kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın kadro rotasyonuyla şans bulan Gedikli, Hatayspor mücadelesini yedek kulübesinde tamamladı. Trabzonspor´un devre arasında yaptığı genç transferlerinden Taha Altıkardeş de takım arkadaşı Emrehan gibi Trabzonspor´un Süper Lig kadrosunda ilk kez yer aldı. Bursaspor´dan transfer edilen 18 yaşındaki stoper, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Altaş Denizlispor müsabakasında kadroda yer almış ancak yedek kulübesinde beklemişti. Genç yıldızlarının, şampiyon olan bordo mavili takımda ilerleyen günlerde daha çok forma şansı bulması bekleniyor. Genç oyuncular Trabzonspor kariyerlerinin ilk deplasman deneyimini dün akşam yaşamış oldu.
MURAT CEM´İN EN UZUN OYNADIĞI MÜCADELE
Trabzonspor´da fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Murat Cem Akpınar da, Atakaş Hatayspor müsabakasında bordo mavili formayla ilk 11´de sahaya çıktı. Trabzonspor ile Süper Lig kariyerinde ligin ilk haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının bitimine 2 dakika kala sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bordo mavili formayla bir Süper Lig maçında en uzun süresini dün akşam geçirdi. Akpınar, karşılaşmanın ikinci devresinde yerini Abdülkadir Ömür´e bıraktı. Murat Cem Akpınar daha önce Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları olan Boluspor ve Altaş Denizlispor maçlarında yeşil sahaya mücadele etmişti.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-07 11:20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor şampiyon olunca Bordo Mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar Takıların yanı sıra Bordo Mavili hırkalar ve keşanlar da büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor şampiyon olunca Bordo Mavi renkteki ...
`Viking´ Cornelius'un gol krallığı hayali
YEREL HABERLER `Viking´ Cornelius'un gol krallığı hayali
Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
YEREL HABERLER Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
Bakasetas´ın 'penaltı' şanssızlığı
YEREL HABERLER Bakasetas´ın 'penaltı' şanssızlığı
Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan; o anlar kamerada
Vali İsmail Ustaoğlu: “Trabzon tüm Türkiye’ye örnek oldu”
YEREL HABERLER Vali İsmail Ustaoğlu: “Trabzon tüm Türkiye’ye örnek ...
Trabzon'da heyelan anı kameraya böyle yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelan anı kameraya böyle yansıdı
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak anıta Mekap’tan destek
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluk kupası için yapılacak ...
Şampiyonluğu aydınlatma direğinin tepesinde kutladılar, dünya basınına manşet oldular
YEREL HABERLER Şampiyonluğu aydınlatma direğinin tepesinde ...
Bakasetas´ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor
YEREL HABERLER Bakasetas´ın çorabını alan taraftar: Köyde herkes ...
Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı
YEREL HABERLER Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: ...
Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı
YEREL HABERLER Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: ...
Başkan Ahmet Ağaoğlu, vefat eden taraftarların mezarlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Ağaoğlu, vefat eden taraftarların ...
Şampiyon Trabzonspor, Hatay´a gitti
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor, Hatay´a gitti
Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların mezarlarına ziyaret
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'ndan vefat eden taraftarların ...
Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını Hatay’a meşaleler ve tezahüratlarla uğurladılar
YEREL HABERLER Bordo-mavili taraftarlar, şampiyon takımlarını ...
Başkan Genç: “İmamoğlu samimiyetsiz”
YEREL HABERLER Başkan Genç: “İmamoğlu samimiyetsiz”
AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi
YEREL HABERLER AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" ...
Pandemi tedbirleri gevşedi turizm hareketlenmeye başladı Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır durma noktasına gelen turizm yeni sezonda şimdiden yoğun geçeceği sinyalini veriyor
YEREL HABERLER Pandemi tedbirleri gevşedi turizm hareketlenmeye ...
5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Trabzon Özel İmperial Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlikte hijyenin önemine vurgu yapıldı
YEREL HABERLER 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü Trabzon Özel İmperial ...
Şampiyon Trabzonspor, tarihi rekorlar için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor, tarihi rekorlar için sahaya ...
Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl’e yoğun ilgi
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı tatilinde Uzungöl’e yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.