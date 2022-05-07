Trabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için TFF'ye başvurdu



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nun şampiyonluk maçı olan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında taraftar izdihamına bağlı olarak tahrip olması nedeniyle son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, sahasında oynayacağı son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını, stadyumun şampiyonluk maçında aldığı ağır tahribat nedeniyle Şanlıurfa'da oynanması için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu´nda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu´nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edilmiştir. Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37'nci haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu´nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu´na resmi başvurular gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu kupa töreninin ise 15 Mayıs Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu´nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu´na gerekli başvurular yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-05-07 18:33:59



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