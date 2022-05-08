Hırsızlar için kurulan kameralar bu sefer dolandırıcıları yakalattı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Bulak mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinlerinin aralarında para toplayıp kurduğu kamera sistemi kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcıları yakalattı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Bulak mahallesinde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle mahalle sakinleri aralarında para toplayarak mahallenin belirlenen noktalarına güvenlik kameraları kurdu. Kurulan güvenlik kameraları sayesinde hırsızlığın önüne geçen mahalle sakinlerinin önlemi bu sefer ise dolandırıcıları yakalattı.

Kendini savcı olarak tanıtan şahıslar, mahallede yaşayan N.Ş. isimli kadını telefonla arayarak para ve ziynet eşyalarını istedi. Yanına çok sayıda ziynet eşyası ve para alan kadın, bir süre sonra yol kenarında dolandırıcılarla buluştu. Dolandırıcılarla bir süre konuşan kadının elindeki altın ve paraları alan şahıslar hızla koşmaya başladı. Yol kenarında bekleyen otomobile binerek olay yerinden ayrılan şahıslardan şüphelenen kadın durumu ailesine anlattı. Ailesinin ihbarı üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bulak ve Çilekli mahallesinde daha önce hırsızlık olayları nedeniyle kurulan güvenlik kameralarını incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince otomobilin plakası tespit edildi. Aracın şehir dışına çıktığını da tespit eden JASAT ekipleri başka illere bilgi verdi. Aracın Tunceli’ye gittiği bilgisi üzerine Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kent girişinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, S.G. ve R.B. isimli şahısları altın ve paralar ile yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.