Başkan Ekim Anneler Günü'nde Huzurevini ziyaret etti

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, her yıl Mayıs Ayı’nın ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nde Akçaabat Yıldızlı Mahallesinde bulunan huzur evinde kalan yaşlı anneleri ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Huzur evindeki tüm yaşlı annelerle tek tek sohbet edip onlarla keyifli anlar geçiren Başkan Ekim, “Annelerimiz evimizin bereketi, güneşimiz, ışığımız, mazimiz ve geleceğimizdir. Annelerimiz bütün kadim değerlerin anlam bulduğu ve her güzelliğin onlarda yeşerdiği kutsal insanlardır. Evlatları tarafından belki bugün aranmamış, belki sorulmamış, belki Anneler Günü kutlanmamış yaşlılarımızın bu anlamda bir yalnızlık ve yoksunluk hissetmelerine asla gönlümüz razı değil. Akçaabat Belediyesi olarak her yıl kutlanan Anneler Gününde ilçemizin çeşitli yerlerindeki annelerimizin yanına gidiyoruz. Binbir emekle, çileyle ve uğraşla vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeye gayret eden annelerimizin ellerini öpüyoruz, onlarla yakından ilgileniyoruz ve hayır dualarını alıyoruz. Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları ve duaları olmasaydı bu dünya asla harika bir yer olamazdı” dedi.

