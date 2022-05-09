Trabzonspor'da sıra Türkiye Kupası'na geldi

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. Eleme Turu'nda başlayan Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u sahasında 10 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bordomavililer, son 16 turunda ise deplasmanda A. Denizlispor'u 21'le geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda da FT Antalyaspor'u 20 yenen Karadeniz temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 10 galip gelen Trabzonspor, 10 Mayıs Salı günü rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

En son 20192020 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordomavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Medipol Başakşehir'i 21 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kazanmıştı. Bu kupa, Abdullah Avcı'nın bordomavili takımda kariyerinin ilk kupası olmuştu.



Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Kayserispor'u eleyerek finale kalmayı hedefliyor. Bordomavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 defa mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 19761977, 19771978, 19831984, 19911992, 19941995, 20022003, 20032004, 20092010 ve 20192020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.



Muhtemel ilk 11

Bordomavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır Dorukhan, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Puchacz Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Vısca, Nwakaeme Cornelius."

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