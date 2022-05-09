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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvazoğlu Uzungöl'de esnaf ve turizmciler ile görüştü

İHA

Ayvazoğlu Uzungöl'de esnaf ve turizmciler ile görüştü

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Çaykara ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret programında Türkiye’nin ve bölgenin en önemli turizm merkezinden biri olan Uzungöl’de esnaf ve turizmcilerle görüştü.
Ziyaret programına AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tiryaki ve partililer katıldı.
Ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri ile yaptığı görüşmelerin olumlu neticeler vereceğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik daralma ve seyahat kısıtlamaları en çok turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Bu süreçte esnafımızın yaşamış olduğu tüm soruları yakından takip ederek devlet olarak önemli ekonomik destek paketleri açıkladık. Pandemi sürecinin yol açtığı hasarları en aza indirmek için elimizdeki tüm imkânları seferber ettik” dedi.
Uzungöl’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sorun ve taleplerini dinleyen Ayvazoğlu “Uzungöl‘de yaşanan sorun ve anlaşmazlıklarda çözümünün adresi yine AK Parti’dir. Türkiye’de sorun çözme kabiliyeti olan tek parti, AK Parti ‘dir. Çünkü, AK Parti sorunları çözerken gelecekte oluşabilecek problemleri de öngörebilen bir deneyime sahiptir. Bu sebeple sorunları çözerken yeni bir sorunların temelini asla atmayacağız” ifadelerini kullandı.
Uzungöl’de yaşayan bölge insanlarının ve işletme sahiplerinin yok sayılmaması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Biz Uzungöl’e şu mantıkla bakıyoruz; Uzungöl şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Uzungöl hepimize ait bir değer. Bu hassasiyetle birlikte Uzungöl’de yaşanan sorunları Uzungöllülerin, buradaki işletmecilerin ve yerel dinamiklerin görüşleri dikkate alınarak çözülmesi gerekmektedir. Dünyadaki Uzungöl’e benzer turizm merkezlerinin de incelenerek bölgede yapılacak olan projelerin uygulanması noktasında, ne şekilde hareket edilmesi gerektiği ve o bölgelerde çözüm yollarının nasıl bulunduğu incelenmelidir. Yani Uzungöl’de bir proje yaparken dünyada bu tarz işler nasıl yapılıyor ve biz bunu Uzungöl’e nasıl uyarlarız şeklinde bir çözüm arayış içerisine girmeliyiz. Uzungöl‘de yaşayan ve burada ticari faaliyet yürüten vatandaşlarımızın da memnuniyeti bizler için son derece önemlidir. Elbetteki herkesin istediği olmayacaktır, lâkin mâkul beklentilerin gerçekleştirilmesi bizlerin, projeyi uygulayan kurum ve firmaların asli görevlerinden biridir. Uzungöl’ü korurken orada yaşayan insanları yok saymak düşünülemez.”
Uzungöl’de tarafların bir masa etrafında toplanarak ortak çözüm yolu için görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu “Uzungöl için yeniden bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oradaki vatandaşlarımızın gönlünü almak, onların da rızasını kazanarak projeye uygulanabilir ölçekteki taleplerini dahil ederek yeni bir sayfa açmalıyız. Bu konuda ben milletvekili olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek adına gereken girişimleri başlatacağım. Bölgeye yapmış olduğum ziyarette; turizmcilerle, esnaflarla ve vatandaşlarımızla görüştüm. Onlardan aldığım talepleri Sayın Bakanlarımıza ve ilgili kurumlarımıza aktararak görüşme talep edeceğim. İnşallah ortak bir kanaatle vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanarak Uzungöl’ü çok daha güzel bir şekilde dünya turizminin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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