Trabzonspor, Kayseri´ye gitti

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yarın oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri´ye hareket etti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı son idmanla tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşma öncesi taktik çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşma için saat 16.30´da özel uçakla Kayseri´ye hareket etti.
KADRODAKİ EKSİKLER
Bordo-mavililerin kafilesinde Fode Koita, Jean Kouassi ve Manolis Siopis ile sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almadı. Şampiyonluk maçı sonrasında izin alarak ligin 36´ncı hafta mücadelesi olan Atakaş Hatayspor deplasmanına yer almayan Marek Hamsik ise kamp kafilesine dahil edildi. Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Puchacz, İsmail, Hüseyin, Hugo, Ahmetcan, Taha, Dorukhan, Berat, Yunus, Murat Cem, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Yusuf, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kafilenin havalimanı gidişi
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DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN
2022-05-09 17:08:45
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