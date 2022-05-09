Trabzonspor, Kayseri’ye gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’ye gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Y. Kayserispor karşısında 10 galip gelen Trabzonspor, yarın rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 13.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordomavili takım, özel uçakla Kayseri’ye hareket etti. Trabzonspor kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşılarken, bordomavili taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Jean Evrard Kouassi ve Fode Koita kadroda yer almazken, yarın 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.