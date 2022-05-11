Şampiyonluk ışığı, turizmi parlattı



Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZONSPOR´un şampiyonluk kutlamaları sırasında kayda alınan, sosyal medyada 2 milyar görüntülemeyi geçerek viral olan, telefon ışıklı 'tekno şov' sonrası Trabzon´a ilgi arttı. Hafta sonu kupa teslim töreni öncesi de yoğunluk yaşanan kentte 'şampiyonluk göçü' ile turizm merkezleri doluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon için artık `şampiyonluk turizmi´ diye bir kavram var. Şampiyonluğun, turizm anlamında kentte çığır açacağına inanıyoruz" dedi.

Süper Lig´de Trabzonspor´un şampiyonluk maçı ve kutlamalarına tanıklık etmek isteyenlerin hem yurt dışından hem de Türkiye'nin dört bir yanından hava ve kara yolu ile geldiği kentte tarihi günler yaşanıyor. Şampiyonluk kutlamaları sırasında 100 bini aşan kişinin katılımı ile meydan alanında kayda alınan, sosyal medyada 2 milyar görüntülemeyi geçerek viral olan, telefon ışıklı 'tekno şov' sonrası Trabzon´a ilgi arttı. Hafta sonu kupa teslim töreni öncesi de yoğunluk yaşanan kentte 'şampiyonluk göçü' ile turizm merkezleri ise dolup taşıyor

`TRABZON´DA ÇIĞIR AÇACAK´

Trabzon´un tüm dünyada ilgi uyandırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "'Şampiyonluk turizmi' diye bir kavram var; artık Trabzon için de kullanılmaya başlandı. Biz de bu şampiyonluğu şehrimize en fazla katkı yapacak şekilde kullanmak ve faydalanmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde Trabzonspor´un Şampiyonlar Ligi macerası da başlayacak ve dünya çapında çok büyük kulüpler de şehrimize gelecek. Bununla birlikte turizm sezonunda Trabzon´a ilgi çok arttı. Bu şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı meydanı, Trabzonspor´un stadyumunu ve Trabzon´un tarihituristik mekanlarını çok sayıda kişinin ziyaret edeceğine inanıyorum. Bu şampiyonluğun turizm anlamında da Trabzon´da yeni bir çığır aşacağına şehir olarak inanıyoruz" dedi.

`GÖRÜNTÜLERİ DÜNYAYA SERVİS ETTİK, GURUR DUYUYORUZ´

Şampiyonluk kutlama videolarının sosyal medyada gördüğü ilgiye ve şehre katkısına da değinen Başkan Zorluoğlu, "Burada Türkiye ve dünya gündemine oturan görüntüler işin finali. Bunun arkasında çok büyük bir emek var. Aylardır devam eden hazırlıklar var. Şehrimizi şampiyonluğa en iyi şekilde hazırlama noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir gayret gösterdik. Şehrimizin her bir meydanını caddesini sokağını süsledik. Şampiyonluk kutlamaları muhteşem oldu. 10 binlerce ve hatta meydan alanımızda 100 binin üzerinde insan vardı o gece. Hep bir şekilde senkronize olarak eğlendiler ve o muhteşem görüntüleri ortaya çıkardılar. Biz de o görüntüleri bütün dünyaya servis etmiş olduk. Bundan gurur duyuyoruz. Bu kadar büyük bir kitle bir araya gelmesine rağmen hiçbir olumsuzluk bir tartışma yaşanmadı. Silah sesleri duyulmadan böyle bir coşku ile şampiyonluğun kutlanması Trabzon´un imajı anlamında da gerçekten çok önemliydi. Bu manada da taraftarlarımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Şampiyonluk görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile Trabzon´a ilginin arttığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da "Turizm çeşitlerinden bir tanesi de spor turizmi ve çok daha büyük kitlelere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılması ve tanıtım anlamında da ciddi katkıları oluyor. Geçtiğimiz yıllarda olimpiyatlara ev sahipliği yapmış olan bir şehiriz biz. O dönemde de tanıtım anlamında olumlu katkılar sağlanmıştı. Özellikle şampiyonluk kutlandığı o muhteşem eğlence görüntülerinin de sosyal medyaya düşmesi ile birlikte kente ilgi arttı. Kent meydanında yapılan eğlencenin görüntülenme sayısı milyarın üzerinde gidiyor ve her geçen gün buna milyonlar eklenerek sayı artıyor. Bu dünyanın farklı yerlerinde bulunan ve daha önceden Doğu Karadeniz´e gelmiş ya da gelmeyi düşünmüş, Trabzon´u planları içine koymuş bir yabancı kitleye de hatırlatmada vesile oldu. Turizmde bu yıl canlılık bekliyorduk zaten. Üzerine Trabzonspor´un şampiyonluğu da gelince ciddi turizm hareketlenmesi oldu. Bu şampiyonluk hem Trabzon´a hem de Doğu Karadeniz'e ilgiyi artırdı. Trabzon´a gelen, konaklıyor. Gelmişken bölgedeki diğer illere diğer destinasyonlara da gidiyor. Araç kiralıyor. Bütün esnafa çok olumlu katkıları oluyor. Beklentimiz turizm sezonunun hızlı başlamasıydı ama şampiyonlukla beraber beklentimizin çok daha üzerine çıktık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-05-11 11:09:58



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