Trabzonlu belediye başkanından futbol takımına "61 bin TL" prim vaadi Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, TFF 2. lige çıkmak için Play Off'larda mücadele eden futbol takımına 61 bin TL prim vaadinde bulundu

TFF 2. lige çıkmak için mücadele eden Arnavutköy Belediyespor futbolcuları ile bir araya gelen Trabzonlu Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 61 bin TL prim vaadinde bulundu.

Arnavutköy’de özellikle ilçe genelinde bulunan yetenekli gençlerin içerisinde bulunan Arnavutköy Belediyespor başarılı sezonun ardından ikinci lig merdivenlerini tırmanmaya başladı. Play Off yarı final maçı öncesinde Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı futbolcular ile bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı. Baltacı konuşmasında, “Takımımıza başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum çok başarılı bir sezon geçirdiler. Üçüncü ligde ikinci yılları ama bu iki yılda yapılan mücadele gözler önünde. Takımımız gerçekten iyi bir noktada inşallah yine aynı gayretle bize ikinci lig mutluluğunu yaşatırlar. Sporcularımıza başarılı olunması karşılığında gayret olması açısından 61 bin TL prim müjdesini vermek istiyorum" dedi.



“15 dalda 1200’ün üzerinde lisanslı sporcumuz var”

Konuşmasında sadece futbol dalında değil diğer spor dallarında da Arnavutköy Belediyespor başarısından bahseden Baltacı konuşmasına, “Futbolda 200 üzerinde üzerinde lisanslı sporcumuz var. Ancak bizim diğer 15 branşta da bin 200 üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sporcularımız kendi alanlarında ilçemizi çok başarılı şekilde temsil etmeye devam ediyorlar bunların arasında milli sporcularımız var, madalya almış sporcularımız var. Arnavutköy’de yaşayan gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yıl içerisinde ise taramalar yaparak gençlerimizin gelecekte başarılı bir sporcu olmasına da spor akademimiz vasıtası ile destek olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Buralıyım, burada yetiştim ve altyapı üzerinde forma giymeye başladım”

Arnavutköy’de doğan büyüyen ve Arnavutköy Belediye Spor altyapısında yetiştikten sonra ana takımda oynamaya başlayan futbolcu Kadir Kılıç ise “Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz. Aslında biz şampiyonluk istemiştik ama Allah nasip etmedi. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Ben buraya girdiğimde 13 yaşındaydım. Belediyemizin kampları var oralarda yetiştim 2 senedir de forma giymeye başladım. İnşallah takımımız ile birlikte daha güzel yerlerde oynamak nasip olur. Buranın genci olmak çok güzel gerçekten taraftarlar olsun kulübümüz olsun her an bana buralı olduğumu hissettiriyorlar harika bir duygu” diye konuştu.

