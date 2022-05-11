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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı

İHA

Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a elenerek 38 yıl sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Kayserispor'a 42 mağlup olarak kupadan elendi. Son haftalarda iyi sonuçlar alamayan bordomavililer Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. 5 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Çifte kupa heyecanını yaşayamadı
Trabzonspor, Kayserispor karşısında elenerek 38 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi. En son 19831984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden bordomavililer, bu sezon lig şampiyonluğu özlemine son vermesine rağmen, kupada elenerek çifte kupa heyecanını yaşayamadı. Trabzonspor'da 38 yıl sonra gelen şampiyonluk ve dünya gündemine oturan kutlamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibinde, Kayserispor karşısında oynanan futbol eleştirildi.

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