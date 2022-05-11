Vakıflar Haftası etkinlikleri

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Dr. İsmet Çalık, 915 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, “Son iki yılda Covid19 salgını sebebiyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığı ile gerçekleşen faaliyetler bu yıl ne mutlu ki yüz yüze yapılacaktır” dedi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıf Haftası ile vakıf konusu hakkında farkındalığın sağlanması ve vakıf şuurunun topluma katkılarının vurgulanması hedeflendiğini kaydeden Çalık, bu yılki etkinliklerin ‘Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ teması ile gerçekleştirileceğini söyledi.

Çalık, “Her yıl Mayıs Ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıf Haftası ile vakıf konusu hakkında farkındalığın sağlanması ve vakıf şuurunun topluma katkılarının vurgulanması hedeflenmektedir. 915 Mayıs 2022 tarihinde kutlanacak bu yılki etkinlikler ‘Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği’ teması ile gerçekleştirilecektir. Son iki yılda Covid 19 salgını sebebiyle sosyal medya kanalları ve kitle iletişim aracılığı ile gerçekleşen faaliyetler bu yıl ne mutlu ki yüz yüze faaliyetler şeklinde yapılacaktır. Etkinliklerimiz Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanı olan Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane ilçelerinde hafta boyu gerçekleşecektir" diye konuştu.

"Anadolu’da kurulmuş ve kayıtlarına ulaşılmış en eski vakfın kuruluşu; Erzurum Pasinlerde kurulan Halil Divani Vakfıdır ve bin 48 tarihlidir" diyen Çalık "Anadolu’da bin yıllık geçmişi olan vakıf medeniyetinin toplumumuzda hak ettiği ölçüde yer alması Vakıf Haftası etkinliklerinin ana prensibidir. Vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda vakfiyelerinde belirtilen hayır şartlarının yerine getirilmesi, yurt içi ve yurt dışı vakıf abide eserlerin ihya edilmesi, muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımların yapılması ve öğrenci bursları ile ülkemizdeki sosyal ihtiyaçların karşılanmasında Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini yürütmektedir. Bölgemizde de bu konuda etkin çalışmalar yapan Kurumumuz, son yılarda 125 vakıf eserinin restorasyonunu gerçekleştirmiş olup, düzenli olarak aylık 245 muhtaç vatandaşımıza nakdi, bin 200 aileye kuru gıda yardımı, 736 ilk, orta, lise ve 204 yükseköğretim öğrencisine burs imkânı sağlamaktadır. Bu şekilde bölgemizde her ay 2 bin 500’e yakın aileye doğrudan ulaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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