Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi

DHA

Takı kavgasında 4 kişiyi yaraladı, 'Yere ateş ettim' dedi


Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 8 ay önce doktor kızı Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in düğününde çıkan takı tartışması sırasında tabancayla damat ve kız kardeşi ile dünürlerini yaralayan tutuklu Basri Bulut'un (50) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada darbedildiğini öne süren Bulut, "Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" dedi. 
Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül´de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ
Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un `silahlı nitelikli kasten yaralama´ suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise `azmettirmek´ suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.
`KORUMAK AMACIYLA YERE ATEŞ ETTİM´
Trabzon 4´üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde 2´nci kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş´in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, kızıyla darbedildiklerini öne sürdü.
Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti.
Tutuklu sanık Basri Bulut, "Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim" diyerek kendisini savundu.
Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.
`VUR HEPSİNİ´ DİYE BAĞIRMIŞ
Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti" dedi.
Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-05-12 10:03:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da Gervinho sürprizi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Gervinho sürprizi
Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske kalktı ama izi ve hatıraları bizimle
YEREL HABERLER Salgınla mücadelenin simgesi Seher hemşire: Maske ...
Milletvekili Ayvazoğlu TBMM’de çay üretimi üzerine konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Ayvazoğlu TBMM’de çay üretimi üzerine ...
Vakıflar Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Vakıflar Haftası etkinlikleri
Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan kombine sahiplerine müjde
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Trabzonlu belediye başkanından futbol takımına "61 bin TL" prim vaadi Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, TFF 2. lige çıkmak için Play Off'larda mücadele eden futbol takımına 61 bin TL prim vaadinde bulundu
YEREL HABERLER Trabzonlu belediye başkanından futbol takımına "61 ...
Dev vinç Karadeniz açıklarında ilerlerken sahilden böyle görüntülendi 108 metre yükseklikteki dev vinç Trabzon Limanından Rusya’ya doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Dev vinç Karadeniz açıklarında ilerlerken sahilden ...
Şampiyonluk ışığı, turizmi parlattı
YEREL HABERLER Şampiyonluk ışığı, turizmi parlattı
Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un çifte kupa hayali olmadı
Vali Ustaoğlu: "Trabzon’da 2 ayda irili ufaklı 100'ün üzerinde toprak kayması meydana geldi" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Toprak kaymaları ile ilgili AFAD İl Müdürlüğümüzün hasar tespitleri sürüyor"
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu: "Trabzon’da 2 ayda irili ufaklı 100'ün ...
Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni etkinliği biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları ve kupa töreni ...
Trabzon’da araç kırtasiye dükkanına girdi, o anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon’da araç kırtasiye dükkanına girdi, o anlar ...
Sümela'da gün yüzüne çıkan saklı mekanlara akın
YEREL HABERLER Sümela'da gün yüzüne çıkan saklı mekanlara akın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.