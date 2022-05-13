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Ağaoğlu´ndan taraftara Altay maçında bilet jesti

DHA

Ağaoğlu´ndan taraftara Altay maçında bilet jesti


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig şampiyonu takımının ligin 37´nci haftasında İstanbul'da Olimpiyat Stadyumu´nda oynayacağı Altay maçı biletlerinin fiyatında indirime gidildiğini ve bilet alanların ücret farklarının iade edileceğini açıkladı. Gece yarısı yeni fiyatla satışa açılan biletler kısa sürede satıldı.
Spor Toto Süper Lig´in şampiyonu Trabzonspor'un, ligin 37´nci haftasında son iç saha maçı olan Altay müsabakasını Medical Park Stadyumu'nun sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul Olimpiyat Stadyumu´nda oynanmasına karar verildi. 15 Mayıs Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk kupasının taraftarla buluşacağı karşılaşmanın biletleri dün sabah saatlerinde satışa sunulurken, taraftarlar fiyatları yüksek buldu. 
'ÜCRET FARKLARI İADE EDİLECEK'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarların yoğun isteği üzerine karşılaşmanın bilet fiyatlarına yeniden düzenleme yapıldığını açıkladı. Bordo maili kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yapan başkan Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu´nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim" ifadelerini kullandı.
4 BİN TL OLAN BİLET 750 TL'YE DÜŞTÜ
Son değişiklikle birlikte 4000 TL olan Batı VIP tribün bileti 750 TL, 1500 TL olan Batı Alt tribün bileti 400 TL, 1500 TL olan Batı Orta tribün bileti 350 TL, 1250 TL olan Batı üst tribün bileti 350 TL, 1000 TL olan Doğu Alt ve Üst tribün bileti 200 TL, 500 TL olan Güney ve Kuzey tribün biletleri ise 100 TL oldu.
BİLETLERE BÜYÜK RAĞBET
Fiyat indirimiyle birlikte bordo mavili taraftarlar gece yarısı yeniden satışa açılan biletlere rağbet gösterdi. İlk etapta satışa çıkan 55 bin 742 biletin yüzde 75´lik kısmı yarım saat içerisinde tükendi. İkinci etapta satışa çıkacak biletlerle birlikte Olimpiyat Stadyumu´nun tamamen dolması bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-13 10:03:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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