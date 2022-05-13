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Emlak fiyatlarındaki astronomik artışlar emlakçıları da isyan ettirdi Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Fırsatçıların emlak fiyatlarını yükseltmesi etik olmadığı gibi ne vicdana ne insanlığa sığar” “Gayrimenkul sahipleri artan fiyatlardan dolayı yeri geldi marketlere kızdı, yeri geldi kasaba, manava kızdı ? Peki şimdi sormak lazım bu fırsatçılığı yapanlara gayrimenkul almak isteyenlerin kızmaya hakkı yok mu?” “Gramajdan çalanda fiyatları arttıran bazı müteahhit ve bazı ev sahipleri de aynı zihniyettedir”

İHA

Emlak fiyatlarındaki astronomik artışlar emlakçıları da isyan ettirdi Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: “Fırsatçıların emlak fiyatlarını yükseltmesi etik olmadığı gibi ne vicdana ne insanlığa sığar” “Gayrimenkul sahipleri artan fiyatlardan dolayı yeri geldi marketlere kızdı, yeri geldi kasaba, manava kızdı ? Peki şimdi sormak lazım bu fırsatçılığı yapanlara gayrimenkul almak isteyenlerin kızmaya hakkı yok mu?” “Gramajdan çalanda fiyatları arttıran bazı müteahhit ve bazı ev sahipleri de aynı zihniyettedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından fırsatçıların ev fiyatlarını astronomik rakamlara yükseltmesi emlakçıları da isyan ettirdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut almak isteyen vatandaşlara verdiği müjdeler sonrası ev almak isteyenlerin kendilerine başvurmaya başladığını ancak fırsatçıların hemen harekete geçerek Erdoğan'ın açıklamasının ardından ev fiyatlarını artırdığına dikkat çekti.
Taflan, “Bu fırsatçıların fiyatları yükseltmesi etik olmadığı gibi ne vicdana ne insanlığa sığar. Tüketicinin bu yaklaşımı konut almak isteyenlerin mağdur olmasına yol açmaktadır. Emlak portallarına baktığımız zaman gün içinde birkaç kez fiyatı yukarı çıkarak güncelleme yapanlar var. Bu kampanya ile birlikte konut sektörünün hareketlenmesi beklenirken, fırsatçılar bir saat içinde fiyatları adeta iki katına çıkarttı. Yapılan zamlar bazı müteahhitler tarafından fırsatçılık olarak görüldü. Düne kadar gayrimenkullerini satmakta zorlanan bazı gayrimenkul sahiplerinin, bugün baktığımızda fiyatları yükselterek satmak çabası içindeler. Faizlerin düşmesine fırsat bilerek beklenenden de yüksek bir artış gösterdiğinde haksız ticari uygulamaya sebebiyet vermektedir. Gayrimenkul sahipleri artan fiyatlardan dolayı yeri geldi marketlere kızdı, yeri geldi kasaba, manava kızdı. Peki şimdi sormak lazım bu fırsatçılığı yapanlara gayrimenkul almak isteyenlerin kızmaya hakkı yok mu ? Herkes aynaya bakacak çuvaldızını ilk olarak kendisine batıracak. Bu şartlarda konut almak isteyenler veya yüksek kiralar karşısında kirada oturmak zorunda kalanlar ne yapsın parklarda sokaklarda mı yatsın kalksın ?, çadır mı kursunlar ? Gramajdan çalanda fiyatları arttıran bazı müteahhit ve bazı ev sahipleri de aynı zihniyettedir. Bizler faiz indirimi piyasalara can verir diye düşünürken maalesef bazı art niyetli kişiler insanların canını almaya çalışıyorlar. Bu nedenle ev almak isteyen vatandaşlarımız almayı düşündükleri konutu almadan önce iyi bir fiyat araştırması yaparak alsınlar” dedi.
Artan inşaat maliyetlerine de vurgu yapan Taflan “Müteahhitlerin inşaat yapması gerçekten çok zor. Diyelim ki inşaata başladı, yaptı. Finans güçleri sağlam, bunu başardı fakat diğer taraftan baktığımız zaman bu projelerden vatandaşın konut alması, bunun diğer ayağı tüketicinin olması lazım. Bu maliyetler karşısında karşımıza çıkan bu rakamlara istinaden en büyük sıkıntı tüketicinin konut sahibi olmasıdır. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Şu an biz Trabzon ve özellikle Türkiye geneline baktığımız zaman projelerin yaklaşık 2.5 seneden beri üretilmediğini hepimiz gözlemliyoruz. İnşaat sektörü durağan bir şekilde gidiyor. Üretilen projeler yok, bu arz talebe dayalı olduğu için sirkülasyon gerçekleşmemektedir. Sektörde inşaatlar yapılmadığı, projeler üretilmediği taktirde vatandaşlar konut alma doğrultusunda hareket ettiği için, konut sayısı çok az, Üretici firmaların ve konut almak isteyen vatandaşların arz talep dengesi bozuldu. Bunun sonucunda rakamları çok yüksek olmasından dolayı satışlar bitme noktasına geldi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
“ Bölgemize baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon TL den başlayan fiyatlardan bahsediyoruz” diyen Taflan “1 milyondan başlayan fiyatlar 2 milyona kadar çıkabiliyor. Tartışılması gereken konu bu insanlar hangi gelirleri ile birlikte hangi krediyi geri ödeyeceklerde konut sahibi olacaklar. Piyasaların beklentisi maliyetlerin iyileştirilmesi, düşürülmesi ve sektörde hizmet veren mükellef olan, inşaat firmalarının ödemiş olduğu vergi dilinmelerinin iyileştirilmesi” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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