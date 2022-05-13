Tarihi Akçakale Kalesi’ndeki kazılarda sona gelindi

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Kalesi’ndeki kazılarda sona gelindi.

Akçakale Mahallesi’nde bulunan Akçakale Kalesi Akçakale Kentsel Yenileme Projesi kapsamında bir düzenlemeye tabii tutuldu. Bu projenin birinci kısmı kalenin rölöverestitüsyon çalışmaları yaptırıldı. Akçakale Kalesi’nin Akçaabat turizmine kazandırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi günümüze kadar ulaşan kalenin tahsisi Akçaabat Belediyesince alındı. Yaklaşık 750 yıllık tarihi geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğu bilinen Akçakale’nin iç alanında 2007 yılında, Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından ilk kazılar gerçekleştirilmiştir. Kalenin kuzey alanında gerçekleşen bu çalışmalarda çok sayıda top güllesi bulunmuştur. 2017 yılında ise Akçaabat Belediyesi’nin maddi desteği ile Trabzon Müze bölümünde gerçekleşen bu çalışmalarda demir bir Osmanlı topu, kule içinde pithoslar ve avluda tek nefli bir kilise ile çeşitli mezarlar ortaya çıkarılmıştır. Kalede 2021 yılı sonunda başlayan 3. Dönem kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kazı ödeneği ile başlatılan ve devamında Akçaabat Belediyesince sürdürülen kazı çalışmaları Trabzon Müze Müdürlüğü ile Akçaabat Belediyesi işbirliğinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümü üyesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu’nun bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir. Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanan kazılarda burçlar ve kale içinde yer alan mekânların temizlenmesi ile kale iç alanının orijinal kot seviyesine indirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Günümüze kadar aralıksız bir şekilde devam eden kazılarda kalenin kuzey bölümü, burçlar ve bir doğal su kaynağı temizlenerek, orijinal kot seviyesine indirilmiştir” dedi.

Yapılan kazı çalışmalarında bulunun tarihi eserlerden de kısaca bahseden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Kalede Akçaabat Belediyesi’nin bünyesinde 8 kişilik profesyonel bir ekip arkeolojik kazılar yapıyor. Kazı çalışmalarında Genç Antik, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 70 sikke,15 sapan, 4 top güllesi, 10 bronz obje, 1 taş oluk, 2 asker üniforma düğmesi, 6 pipo, 2 ok ucu, 2 tılsım kolye, 1 gümüş yüzük, mezarlar iskeletler ve 19. yüzyıla ait bir top ve kilise temeli bulundu. Akçakale Kalesi’nde Trabzon Müze Müdürlüğü denetiminde belediyemiz tarafından kazı çalışmaları yapılmaktadır. Kazı çalışmalarının Haziran ayının içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Kazı çalışmalarının tamamlanması akabinde elde edilecek veriler doğrultusunda imar planında rekreasyon alanı olarak gösterilen kale alanında, restorasyon projesi hazırlanacak. Gerekli onayların tamamlanmasının ardından uygulamanın yapılması için ihale sürecine başlanılacak. Yapım sürecinin kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte kale alanı ilçemiz turizmine kazandırılacaktır” diye konuştu.

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