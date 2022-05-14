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Trabzonspor´un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor

DHA

Trabzonspor´un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadyumu´nda yapılacak kupa töreninde özel tasarlanan şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sunucak. Merakla beklenen formalar, internet üzerinden satışa sunulacak.
Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, Medical Park Stadyumu´nda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.
ŞAMPİYONLUK FORMASI 
Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve `2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor´ yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-14 13:21:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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