Trabzonspor´un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Medical Park Stadyumu´nda yapılacak kupa töreninde özel tasarlanan şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sunucak. Merakla beklenen formalar, internet üzerinden satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğunu ilan eden Karadeniz fırtınası, bugün görkemli şekilde şampiyonluğunu kutlayacak. Şampiyon ekibin gemiyle denize açılarak başlatacağı kutlamalar, Medical Park Stadyumu´nda yapılacak konserler ve gösterilerle sürecek.

ŞAMPİYONLUK FORMASI

Şampiyon takımın oyuncuları kupa seremonisi için sahneye gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve `2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor´ yazan şampiyonluk formasıyla çıkacak. Bu akşam taraftarın beğenisine sunulacak olan ve merakla beklenen formalar sonrasında internet üzerinden satışa açılacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-05-14 13:21:18



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