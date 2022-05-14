Trabzon’da gerçeğini aratmayan YKS provası

Türkiye genelinde başka bir örneği olmayan ve Trabzon’da uygulanan YKS son provası Trabzon Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi bina ve salonlarında gerçekleşti.

“Sağlıklı Prova Sağlam Sınav” sloganıyla düzenlenen sınavda öğrenciler ve aileler gerçek sınav heyecanı yaşadı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, ÖSYM’nin tüm kuralları uygulanırken, saat 10.00’dan sonra sınav salonlarına girişler kapatıldı. Sınav salonlarına cep telefonları ve ÖSYM tarafından yasaklanan eşyalarla girişlere müsaade edilmedi.

“YKS Son Prova” soruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve Trabzon Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 60 kişilik Sınav Soru Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlandı. Sınav soru kitapçıklarının basımı Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin kırtasiye malzemeleri de yine büyükşehir belediyesi tarafından karşılandı.

Sınav hazırlıklarının her aşamasını titizlikle inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, öğrencilerle aynı anda uygulama alanlarında bulundu. Sınav öncesi öğrencilerle sohbet ederek onların heyecanını paylaşan Fettahoğlu, “Hedeflerinize giden yolda, sevgimiz, ilgi ve gayretimizle yanınızdayız” dedi.

Fettahoğlu öğrencilere, “Kazandığınız deneyimleri kazanca dönüştürdüğünüzü görmek bizler için gurur kaynağı olacaktır. Bu şehrin çocukları olarak daha iyiye, daha güzele ulaşmanız için erişim sağlamamız gereken her türlü bilgi kaynağını sizler için olanaklı hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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