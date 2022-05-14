Trabzonspor´un şampiyonluk kutlaması Karadeniz´de başladı

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Selay SAYKAL Aleyna KESKİN Salim SARIKOÇ / TRABZON,(DHA)Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor. Yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşliğinde `Şampiyonlar filosu´ taraftarları denizden selamlayarak kutlamalara başladı.

Süper Lig´in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte başlayan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Yenikapı´da yüzbinlerce taraftarıyla kutlama yapan bordo mavililer, Medical Park Stadyumu´nda düzenlenecek kupa töreni öncesinde kutlamalara Karadeniz´de başladı.

Kupa töreni öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden gemiyle açılan bordo mavili kafileyi tesislerin yakınında yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinden oluşan filo karşıladı. Ayasofya Sahili ve Faroz Limanı boyunca seyreden `Şampiyonlar Filosu´nu' sahilde bekleyen yüzlerce taraftar meşaleler ve marşlarla karşıladı. Faroz Limanı´na girerek taraftarları selamlayan bordo mavili takım, ardından Trabzon Limanı´na geçerek şampiyonluk turu yapacağı üstü açık otobüse bindi.

Limanda taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, üstü açık otobüse binerek şampiyonluk turu attı. Trabzonspor kafilesi, bordo mavi bayraklarla donatılan konvoy eşliğinde Medidal Park Stadyumu´na hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denizden görüntüler

DetaylarHaber Kodu : 220514110DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez

2022-05-14 19:47:46



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