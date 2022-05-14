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Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu

DHA

Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu


Selay SAYKAL Salim SARIKOÇ / TRABZON,(DHA)Süper Lig´de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Medical Park Stadyumu´nda düzenlenen görkemli törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasına kavuştu. Bordo-mavililer denizde yüzlerce kayık ve geminin eşliğindeki `Şampiyonların filosu' ile taraftarı denizden selamladıktan sonra üstü açık otobüsle, konvoylarla kutlamaların yapılacağı stadyuma geldi. Saat 16.00´da kapılarını açan Medical Park Stadyumu´nda akın eden taraftarlar izdiham oluşturdu. Saat 18.00´de başlayan kutlamalarda sahanın ortasına kurulan dev platformda sahne alan Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ile Yener Çevik gibi sanatçı ve müzisyenler şarkılarıyla tribünleri dolduran taraftarları coşturdu. Sahne performanslarının ardından sahaya çıkan kasketliler horon ekibi, Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu ve kolbastı ekibi yöresel danslarıyla tribünleri şenlendirdi.ŞAMPİYONLUK FORMASI SERGİLENDİ
Şampiyon takımın oyuncuları, meşalelerle çevrelenen Zafer Yolu´ndan seçtikleri şarkılar eşliğinde dans ederek platforma çıktı. Ülkelerinin bayraklarını sırtlarına bağlayan futbolcular, şampiyonluğa özel olarak üretilen gold rengi armalı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve `2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor´ yazan şampiyonluk formasını giyerek sergiledi.BAKASETAS VE SIOPIS SİRTAKİ OYNADI
Bordo mavili takımın sevilen oyuncularından Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas, Zafer Yolu´ndan yürürken Yunan ezgileri eşliğinde sirtaki oynadı. Takımın diğer Yunan oyuncusu Siopis de küçük kızını kucağına alıp sirtaki oynayarak taraftarlardan alkış aldı.
Ligin 34´ncü haftasında Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Bruno Peres, Zafer Yolu´nda koltuk değnekleriyle yürüdü. Trabzonspor´da ikinci defa transfer olan ve şampiyonluk coşkusunu yaşayan Yusuf Erdoğan da Zafer Yolu´ndan küçük oğluyla birlikte taraftarları selamlayarak geçti.
EDGAR IE DE TAKIM ARKADAŞLARINA EŞLİK ETTİ
Süper Lig´in 18´inci haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Edgar Ie de şampiyonluk kutlamalarına katılarak şampiyon kadroya eşlik etti. Trabzonspor´un başarılı oyuncusu Edin Visca küçük kızını kucağına alarak Zafer Yolu´ndan geçti. Genç transferlerden Enis Destan, İzmir Marşı eşliğinde yürürken stadı dolduran taraftarlar marşa coşkuyla eşlik etti.HAMSIK, BAKASETAS VE SIOPIS SAÇLARINI BORDO MAVİYE BOYADI
Fode Koita da oğlu Koita Junior ile birlikte dans ederek taraftarın gönlünü çeldi. Süper Lig´in 11´inci haftasında yaşadığı sakatlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve 1 hafta önce şampiyonluk kutlamaları için dönen Gervinho, Zafer Yolu´nda yürürken coşkusuyla karşılandı. Takımın sevilen oyuncularından Vitor Hugo da kızı ve oğluyla birlikte dans ederek taraftarları selamladı.
Trabzonspor´un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da oğluyla birlikte taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde takım arkadaşlarının yanına geçti. Şampiyonluk kutlamaları için saçlarını bordo maviye boyatan yıldız oyuncular Hamsik, Siopis ve Bakasetas taraftara sürpriz yaptı.AVCI´NIN GÖZLERİ DOLDU
Futbolcuların ardından Trabzonspor A takım teknik heyeti de kupa töreni için platforma davet edildi. Şampiyon takımın hocası Abdullah Avcı Zafer Yolu´na çıkıp tribünleri dolduran binlerce taraftarı selamlarken duygularını gizleyemedi. Gözleri dolan Avcı taraftarları selamlayarak şampiyon oyuncularına eşlik etti.
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, coşkulu tarafların alkışları eşliğinde futbolcuların ve teknik ekibin yanına geçerek taraftarlarla şampiyonluk mutluluğunu paylaştı.AHMET AĞAOĞLU: BİZİ AYAKTA ALKIŞLAYACAKSINIZ DEMİŞTİM
Platformda konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "3 sene sonra bizi ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Lütfen ayağa kalkın ve bizi alkışlayın. İyi günümüzde, kötü günümüzde hatta en kötü günümüzde bize en büyük destek ve en büyük güç siz oldunuz. Ezberleri bozan, inadıyla, azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz sağ olun var olun" dedi.
Taraftarların tezahüratları nedeniyle konuşmasına ara veren Ağaoğlu´ndan mikrofonu alan kaleci Uğurcan Çakır taraftarlara `üçlü´ çektirdi."EZBERİ BOZDUK, DEVAMI GELECEK"
Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Ağaoğlu, "Bu süreçte zorlu yerde başladık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek camiamızın dikkatlerini başka noktaya çekmek için bunun kabahatini ne başka kişi kurum ya da başka takımlara yönelttik. Hatalar ve yanlışlar bizimdi. Sizlerden aldığımız destekle bu yanlışlardan dönmesini bildik. Bizler bu takımın hizmetçisiyiz, buraya hizmet için geldik.Bugün burada en büyük pay sahibi olan kurucularımız,önceki dönem başkanlarımız önceki dönem yöneticilerimiz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği inançla ezber bozarak bize bu tabloyu yaşatan futbolcularımız, teknik ekibimiz, sağlık ekibimiz, şoförümüz, aşçılarımız, garsonlarımız, medya ekibi, idari personelimiz hepsinin büyük emeği var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kenetlendik yan yana geldik omuz omuza büyük bir mücadele verdik ve bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. En küçük bireyden 90 yaşındaki dedemize, ninemize kadar dünyanın dört bir yanında büyük bir coşkuyla ve sabırla Trabzonspor´umuzun kupayı kaldırmasını bekleyen içindeki o ateş hiç sönmeyen büyük Trabzonspor taraflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor küllerinden doğdu dediler. Küllerimizden doğmuş halimiz buysa, kor ateş gibi yanan halimizi düşünün bir de. O ateş hiç sönmedi. Şaşılacak bir şey yok. Ezberi bozduk, devamı gelecek. Emeği geçen herkese büyükşehir belediye başkanımıza, Ortahisar Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, destek veren herkese teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir topluluğa bu şekilde hitap ediyorum. Unutmuş olabilirim hakkınızı helal edin" diye konuştu.Başkan Ağaoğlu´nun konuşmalarının ardından Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinin de anons edilerek platforma geçmesiyle birlikte seremoni başladı. Trabzonspor´a tören için sponsor olan Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Aydın´ın şirketinin çalışanları eşliğinde Süper Lig şampiyonluk kupasını platformda bulunan alana yerleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, şampiyon takımın oyuncularına madalyalarını takarken Abdullah Avcı´nın madalyasını boynuna başkan Ağaoğlu taktı.ŞAMPİYON TRABZONSPOR KUPASINI KUCAKLADI
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonluk kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik´in elinden alarak takımın kaptanı Uğurcan Çakır´a verdi. Bordo mavili takımın oyuncuları şampiyonluk kupasını büyük bir sevinçle kaldırdı. Kupa töreninin ardından gökyüzüne yüzlerce havai fişek atılırken, gökyüzü aydınlandı.Lazer şov ve ışık gösterilerinin ardından sahaya inen Trabzonspor yönetimi, A takım oyuncuları ve teknik heyet, stadyumu dolaşarak şampiyonluk kupasını taraftarlarına taşıdı.Kupa seremonisinin ardından kutlamalar DJ Burak Yeter ve Demet Akalın'ın sahne performanslarıyla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-05-14 23:26:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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