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(ÖZEL) Şampiyonluk kramponların biri fanusta diğeri satışta

DHA

(ÖZEL) Şampiyonluk kramponların biri fanusta diğeri satışta


Selay SAYKALSalim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR´un Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği maçta sahaya akın eden binlerce bordo mavili taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı savunma oyuncusu Vitor Hugo´nun sağ ayağından kramponun tekini aldı. Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklarken, kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun sol ayak kramponunu, 40 bin TL´ye internetten satışa çıkardı. Horoz, "O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Kramponu uzatmış gibi oldu, çekip aldım" dedi.
Trabzonspor´un ligin 35´inci haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, bordo mavili takımın sevilen oyuncusu Vitor Hugo´yu omuzlarına aldı. Binlerce taraftarın sevgi gösterisi arasında kalan Hugo, şampiyonluk anlarına tanıklık eden kramponlarını bordo mavililere kaptırdı. Sahaya akın eden taraftarlardan Cihan Horoz, omzuna alarak şampiyonluk sevinci yaşadığı Hugo´nun sağ ayağındaki kramponu çekip aldı. Kimliğini gizleyen başka bir taraftar da aldığı Hugo'nun diğer sol ayak kramponunu, 40 bin TL´ye internetten satışa çıkardı. Cihan Horoz, anı olarak aldığı kramponu, iş yerinde cam fanusta saklıyor. Üzerinde Hugo´nun forma numarası olan 13 sayısının yazdığı şampiyonluk anısı kramponu görmek isteyenler, Cihan Horoz'un iş yerine gidiyor.
`BİR AĞABEYİMİZ KRAMPONU ALMAK İÇİN YERE YATTI´
Şampiyonluğu yıllardır beklediklerini belirten Cihan Horoz, "Düdük çaldığı anda neyin ne olduğunu anlamadan sahaya atladım. En yakınımda Vitor Hugo vardı. Hızımı alamayıp yanına gittim. O gece herkes hatıra alma peşindeydi. Formasını tuttum ama o arbedede almak çok zordu. Bir ağabeyimiz kramponu almak için yere yattı ama o kalabalıkta yere yatmak normal bir davranış değildi. Üzerine bastık, biraz hırpalandı. Diğer eşini de Hugo kendisi çıkardı. O sırada bana doğru dönüktü. Kramponu bana uzatmış gibi oldu, çekip aldım" dedi.
`DEĞERLİ BİR HEDİYE OLDU´
Kramponu saklayacağını, satmayı düşünmediğini ifade eden Cihan Horoz, "Benim için çok değerli. Sürmenespor´un A takım kalecisiyim ve futbola büyük ilgim var. Kramponu uzun yıllar saklamayı düşünüyorum. Hugo hem karakteriyle hem de şampiyon olduğumuz bu sezonda gösterdiği performansla kalbimizi çaldı. Bizi çok mutlu ettiği anlar oldu, gol attı, kaleci gibi kurtarışlar yaptı. O yüzden benim için değerli bir hediye oldu. Kendisiyle tanışma fırsatım olursa benim için unutulmayacak en büyük anlardan birisi olur. Krampona imza atar, hatıra resmimiz olursa çok mutlu olurum. Müşteriler, alıp incelemek istiyorlar. Merak eden arkadaşlarım, kardeşlerim oluyor. Gelip bakıyorlar" diye konuştu.
'GELİP GÖRMEK İSTEDİK'
Hugo´nun kramponunu görmek için iş yerine gelen Mert Ali Güzel de, "Trabzonspor´un şampiyon olduğu gece heyecandan uyuyamadık. O gecenin bir hatırasını gelip görmek istedik" ifadelerini kullandı.
`HUGO´YU ÖRNEK ALIYORUM´
Onur Göksal da, "Şampiyon olduğumuz gece bizim için çok önemliydi. Sürmenespor futbolcusuyum ve Vitor Hugo´nun davranışlarını örnek almaya çalışıyorum. Hugo´nun kramponunun Cihan Ağabeyde olduğunu öğrenince görmek istedim" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hugo´nun cam fanusta saklanan kramponu
-Kramponu alan Cihan Horoz röportajı
-Kramponu ziyarete gelen taraftarların görüntüsü ve röportajları
-Krampondan detaylar
-Trabzonspor´un şampiyonluk kutlamalarından drone görüntüsüHaber: Selay SAYKAL-Kamera:Salim SARIKOÇ/TRABZON(DHA),DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Salim SARIKOÇ
2022-05-15 10:37:03

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