Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda sezonu yenilgisiz olarak kapatan tek takım oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında son iç saha maçını sahasının müsabakaya oynamaya elverişli olmamasından dolayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor, rakibini 21 mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım oldu.
Karadeniz ekibi, 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti. Bordomavililer attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.