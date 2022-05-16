Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ve sarı lacivertli taraftarlar arasında yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına ilişkin, "Haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlar arasında İstanbul´da yaşanan gerilim ve şiddet olaylarına ilişkin, kulübün resmi sitesinden yazılı açıklama yaparak, futbol kamuoyuna sağduyu çağrısında bulundu. Ağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada "Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak, son günlerde kulübümüz taraftarları ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında yükseltilen gerilimden endişe duyuyor; bu gerilimin iki takım taraftarı arasında sözlü ve fiziksel şiddete dönüştüğünü gösteren olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Futbol, elbette ki mücadele ve rekabetin sadece sahada değil; saha dışında da yüksek olduğu bir spordur. Futbolcular gibi taraftarların da birbiriyle rekabet içinde olması son derece doğaldır. Taraftarlık ve futbol rekabeti, farklı aidiyetlere saygı duyarak barış içinde yaşanabildiği müddetçe sosyal yaşamın en güzel renklerinden biridir. Ancak rekabetin, saygı ve sportmenlik gibi temel değerlerini yitirerek, şiddet ve taşkınlığa dönüşmesi ve toplumsal yaşamda farklı tezahürlerle karşımıza çıkması kabul edilemezdir" dedi.
"SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMAYI BİR BORÇ BİLİYORUM"
Yaşananların hukuken takipçi olacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bu noktada kulüplerin başkanlığını üstlenen şahısların taşıdığı sorumluluk akla gelmelidir. Bizler farklı renklere, rakiplere saygı duyarak; ayrıştırıcı ve nefret içeren söylemlerden kaçınarak meselelere sağduyu ile yaklaşarak futbol kamuoyu için örnek ve öncü olmalıyız. Bu bağlamda haftalardır ısrarla kullanılan provokatif dili ve bu nefret dolu dilin kaçınılmaz bir sonucu olarak karşılaştığımız şiddet olaylarını kınıyorum. Yaşanan olayların hukuken takipçisi olacak ve gereken her türlü adımı atacağız. Ancak, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması adına futbol kamuoyuna sağduyu çağrısı yapmayı bir borç biliyorum. Futbol oyununa duyulan sevgi ve rakibe duyulan saygı, tüm camialar için ortak değerler olmalıdır. Lütfen provokatif söylemlerin, bu ortak değerlerimizin önüne geçmesine izin vermeyelim" diye konuştu.
Ağaoğlu açıklamasında, "Son olarak, şampiyonluğunu hiçbir taşkınlığa, hiçbir asayiş olayına mahal vermeden büyük bir coşku içinde kutlayarak tüm dünyayı adeta kendine hayran bırakan değerli taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; bundan sonra da sağduyularını koruyarak şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartmalarını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-05-16 13:58:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı
Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden SGK'ya anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Sosyal Güvenlik Haftası'nda İmperial Hastanesinden ...
Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el sanatlarına yöneliyor
YEREL HABERLER Trabzonlu mobilya üreticileri ahşap oyuncak ve el ...
Trabzonsporlu oyuncular, Avrupa kulüplerinin radarında
YEREL HABERLER Trabzonsporlu oyuncular, Avrupa kulüplerinin ...
Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu
Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi
Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik"
YEREL HABERLER Hamsik: "Şampiyonluğu hak ettik"
(ÖZEL) Şampiyonluk kramponların biri fanusta diğeri satışta
YEREL HABERLER (ÖZEL) Şampiyonluk kramponların biri fanusta diğeri ...
Eğimli arazide çalışma sakatlanmalara sebep oluyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık: “Eğimli arazide çalışmanın yanı sıra yürümede dize, bele, kalçaya, dengesiz yük bindiğinden sakatlanmaları da beraberinde getiriyor” “Doğu Karadeniz insanı geçimini temin edebilmek için sırtında yük taşıması veya eğimli arazide yürümesi gerekiyor; Bunları yapabilmesi için kasların ciddi şekilde güçlü olması gerekir”
YEREL HABERLER Eğimli arazide çalışma sakatlanmalara sebep ...
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor kafilesi şampiyonluk kutlamaları için üstü açık otobüsle stada gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi şampiyonluk kutlamaları için ...
Trabzonspor´un şampiyonluk kutlaması Karadeniz´de başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un şampiyonluk kutlaması Karadeniz´de ...
Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluk filosu Faroz Limanı'na ...
Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı Trabzonlular takımlarını karada ve denizde yalnız bırakmıyor Yüzlerce balıkçı teknesi bordo-mavili takımın şampiyonluğunu kutluyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden ...
Trabzon’da gerçeğini aratmayan YKS provası
YEREL HABERLER Trabzon’da gerçeğini aratmayan YKS provası
Trabzonspor´un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor´un şampiyonluk forması görücüye çıkıyor
Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile İstanbul'da karşılaşacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.