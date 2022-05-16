TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 - Bayburt İl Özel İdare: 2

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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TFF 2. Lig playoff çeyrek final rövanş maçında 1461 Trabzon, sahasında Bayburt Özel İdare'yi konuk etti. Müsabakadan 20 galip ayrılan konuk Bayburt İl Özel İdare, bir üst tura yükseldi.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Emre Kargın xx, Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx

1461 Trabzon: Özkan x, Onur x, Emre x, Berkan x, Ahmet x, Hakan Yavuz x (Kerem Baykuş dk. 71 x), Özkan Yıldırım x (Hakan Yeşil dk. 71 x), İbrahim Tuna x, Tunahan Ergül x (Musa Aktaş dk. 59 x), İrgan Akgün x (Rahmi dk. 90 ?), Yasin Abdioğlu x

Bayburt Özel İdare: Zülküf xx, Tarık xx, Mehmet Taşcı xx, Uğur Aygören xx, Fırat Okur xx, Sefa xx (Selim dk. 90 ?), Onur xx, Emre xx , İlker xx (Ömer Esenkaya dk. 85 ?), Emre Şahin xx (Gökdeniz dk. 77 x) , Ömer Yıldız xx (Tayyip dk. 76 x)

Goller: Emre Şahin (dk. 57), Gökdeniz (dk. 90+7) (Bayburt Özel İdare)

Kırmızı kart: Musa Aktaş (dk. 83) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Zülfikar, Ömer Yıldız (Bayburt Özel İdare), Tunahan Ergül, Berkan (1461 Trabzon)

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