1461 Trabzon'un Play-off şanssızlığı

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon (Hekimoğlu Trabzon FK) son 3 sezondur playoff'lardan dönüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, 202122 sezonunda da playofflar'dan döndü. Son 3 sezondur mücadele verdiği ligde zirveye oynayan ancak playofflar'da mücadele eden Trabzon temsilcisi bu sezon da An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile ilk maçta 00 berabere kalırken, evinde ise rakibine 20 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig hedefini gerçekleştiremedi.

Trabzon temsilcisi 20192020 sezonunda ligi 55 puan ile 3. sırada tamamlayarak playoff'lara kalmıştı. Playoff maçında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 31 mağlup olan 1461 Trabzon elenerek üst lige çıkma şansını kaybetmişti. 20202021 sezonunda ise güçlü bir kadro kuran Karadeniz ekibi sezonu 71 puanla 2. sırada tamamladı. Playoff'larda ise Yarı Final'e çıkıp Kocaelispor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 00 berabere kalan 1461 Trabzon evinde de 22 berabere kalarak Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefini gerçekleştiremedi.

Bu sezon ise sezona yine Spor Toto 1. Lig'e çıkma hedefiyle başlayan ve buna göre kadro planlaması yapan 1461 Trabzon, sezonu 74 puanla 2. sırada tamamladı. Playoff'larda ise Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ile 00 berabere kalarak avantaj elde eden Karadeniz ekibi evinde ise rakibine 20 mağlup oldu ve 3 sezondur mücadele ettiği Playoff'lardan yine eli boş döndü.

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