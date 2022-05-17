İki arkadaşın tartışmasında kan aktı: Biri mezara, diğeri cezaevine

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde iki arkadaşın tartışmasında bıçaklar çekildi. Çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybederken, diğer şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bulanan Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde buluşan Tamer K. ve Bayram Değirmenci isimli arkadaşlar henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Tamer K. çıkardığı bıçak ile Bayram Değirmenci’yi yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayram Değirmenci ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Değirmenci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçakla yaralandıktan sonra olay yerinden kaçan Tamer K. ise Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Tamer K. sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, Tamer K. ve Bayram Değirmenci’nin samimi arkadaş oldukları ve tartışmanın küfürleşme sonucu bıçaklı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Tamer K.'nın emniyetteki ifadesinde “Samimi arkadaşımdı. Kafede otururken tartışmaya başladık. Konuşmak için onu kafeden dışarıya çıkardım. Bana küfür edince o anda bıçakla yaraladım. Korkudan oradan kaçtım. Samimi arkadaşımın ölümüme sebebiyet verdiğim için pişmanım” dediği öğrenildi.

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