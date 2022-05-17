'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Serkan Asan ameliyat olacak.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Serkan Asan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan’ın çekilen MR’ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.