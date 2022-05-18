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Trabzonlu sanayicilerden Sırbistan ve Bosna Hersek ziyareti

İHA

Trabzonlu sanayicilerden Sırbistan ve Bosna Hersek ziyareti

Ticaret Bakanlığı desteği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği organizasyonu ile Sırbistan’ın Belgrad ve Bosna Hersek’in Saraybosna kentlerine düzenlen “İnşaatYapı Malzemeleri ve Tüketim Mamulleri” sektörel ticaret heyeti programı tamamlandı.
İş gezisine katılan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri Sırbistan ve Bosna Hersek’teki iş fırsatlarını yerinde görme fırsatını yakalarken, Türkiye’nin ihracat ağını geliştirmek ve Türk ürünlerini daha fazla ülkede görünür kılmak amacıyla düzenlenen iş gezisinde görüşmeler yapılarak, fuar ve firma ziyaretleri gerçekleştirildi.
Resmi ziyaretlerin ve ikili iş görüşmelerinin yapıldığı programa katılan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi yaptığı açıklamada “Sanayicimiz hem iş bağlantılarında bulundu hem farklı bir ülkedeki ticari olanaklarını yerinde gördü. Sırbistan ve Bosna Hersek inşaat sektöründe bizlere önemli fırsatlar sunuyor. Bakanlığımızın desteği ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği organizasyonu ile düzenlenen bu programın, yatırım alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve sektördeki firmalarla sürdürülebilir iş birliği kurmak adına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Sanayicilerimizin istekleri doğrultusunda bu tarz programlarımız devam edecektir” dedi.

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