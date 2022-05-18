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Trabzon'da tarihi Memişağa Konağı ziyarete açıldı

DHA

Trabzon'da tarihi Memişağa Konağı ziyarete açıldı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'da tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması amacıyla bakanlık desteği ile onarılan tarihi konaklar turizme kazandırılıyor. Kent genelinde bulunan 1870 tescilli yapı için başlatılan onarım çalışmaları kapsamında restore edilen Sürmene ilçesindeki Memişağa Konağı da ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.
Doğu Karadeniz´de 18'inci yüzyılda yapıldığı bilinen ahşap işçilikleri ile dikkat çeken tarihi konaklar, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Kent genelinde 1870 tescilli yapı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmaları ile atıl durumda olan yapılar onarılarak butik otel, restoran ve müzeye dönüştürülüyor. Trabzon´un Sürmene ilçesinde bulunan ilginç mimarisi ile dikkat çeken Memişağa Konağı da restorasyonun ardından turizme kazandırılarak, yeniden ziyarete açıldı.
`KONAK KASTEL ŞATOLU VE DÖNER TAVANLI'
Bu tür yapıların turizmin altyapısını oluşturduğunu belirten Memişağa Konağı işletmecilerinden Mehmet Abdikoğlu, "Doğu Karadeniz´in ve Trabzon´un en önemli tarihi ve turistlik mekanlarından biri olan Memişağa Konağı gelen misafirlerimizin oldukça ilgisini çekiyor. Bu tarihi yapı 18´inci yüzyıl sonlarında Hacı Yakupoğlu Memişağa tarafından yapılmıştır. Bu konak kastel şatosu ve döner tavanlı konak olarak da biliniyor. Ayrıca Memişağa bölgedeki son Osmanlı Tımar Ağası'dır. Bu yüzden oldukça dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler içerindeki işlemeler ve mimari yapısını merak ediyor. Gelip burada fotoğraf çekiliyorlar. Bölgenin mimari yapısını da görmüş oluyorlar" diye konuştu.
`TARİHİ YAPISI İLE ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR´
Konağın işletmecilerinden Yasin Köroğlu da "Konak, yeşille mavinin buluştuğu bir noktada. Sürmene ilçesi de dikkat çeken turizm ilçelerinden birisi. Yoldan gelip geçenler mutlaka burayı görmek, burada dinlenmek istiyorlar. Tarihi yapısı ile çok dikkat çekiyor. Biz burada restoran olarak hizmet veriyoruz. Gelen ziyaretçiler hem bölgenin yöresel mimarisini görme fırsatı yakalıyorlar hem de yöresel lezzetleri tadıyorlar" dedi.
`YAPILARIN İÇLERİNİ GÖRME İMKÂNI SUNULDU´
Konağı gezmeye gelen Fatih Çebi ise, "Çocukluk zamanlarımıza bu konak atıl bir şekilde duruyordu. Ama yapılan onarım çalışmalarının ardından turizme kazandırıldı. Sadece bu değil Trabzon´da ve Karadeniz Bölgesi´nde restore edilen binaları görmek çok güzel. Eskiden harabe olan bu yapıların içlerini çok merak ediyorduk, göremiyorduk. Ama şimdi bize bu yapıların içlerini de görme imkanı sunuldu. Çok güzel. Taş bir konak. İşlemelere sahip ve mimari yapısı da oldukça ilginç" diye konuştu.
SÜRMENE MEMİŞAĞA KONAĞI
Sürmene ilçesi Balıklı (Kastel) mevkiinde, Trabzon-Rize Devlet kara yolu üzerinde bulunan Sürmene Memişağa Konağı, 18'inci yüzyıl sonlarında, Hacı Yakupoğlu Memişağa tarafından yapıldı. Konak, Yakupoğlu Konağı, Kastel Şatosu ve Döner Tavanlı Konak isimleri ile de biliniyor. Sürmene Memişağa Konağı, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli tarihi yapılarından biri olarak bilinmekte. Yıllarca kendi haline terk edilen konakta, 2000´li yılların başında alınan kararla başlatılan restorasyon çalışmaları ile günümüzde ziyaretçilerini ağırlıyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Trabzon / Sürmene Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-05-18 12:39:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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