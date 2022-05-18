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Emniyet Müdürü Aydoğan, şampiyonluk maçındaki ‘Trabzon Kaması’nı anlattı Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan: "Bütün dünyaya bu iş nasıl yapılır, Trabzon şehri onu gösterdi"

İHA

Emniyet Müdürü Aydoğan, şampiyonluk maçındaki ‘Trabzon Kaması’nı anlattı Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan: "Bütün dünyaya bu iş nasıl yapılır, Trabzon şehri onu gösterdi"

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan şampiyonluğun ilan edildiği Antalyaspor maçı sonunda uyguladıkları ‘Trabzon kaması’ yönteminin Türkiye’de bir maç sonu ilk kez uygulandığını ve bir sorun yaşanmadan maça gelen binlerce insanın sevincini yaşamasını sağladıklarını söyledi.
Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek, Trabzonspor'un şampiyonluk sürecindeki kutlamalara ilişkin bilgi verdi. Medical Park Stadı'nın ambiansının çok güzel olduğunu, Trabzonspor taraftarlarının futbol kurallarını çok iyi bildiğini belirten Aydoğan, şehirde futbol kültürünün üst düzeyde olduğunu söyledi.
Bordomavili takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının son anlarında, taraftarların yanlışlıkla sahaya girdiğini, ancak bunu farketmelerinin ardından da aynı hızla tribünlerine geri döndüğünü dile getiren Aydoğan, "Taraftarların sahaya girmesi, çıkması, hakemin maçı bitirdikten sonra on binlerin tekrar sahaya inmesi, hiç kimsenin burnunun kanamaması, aynı zamanda şunu gösteriyor; Trabzon organize toplum. Biz de tedbirimizi aldık. Ancak insanlarımızın organizasyon kapasitesi, planlama gücü ve kişisel sorumluluklarını biliyor olması, 70 bin kişinin o meydanlarda toplandığında bile, kimsenin burnunun kanamadan kutlama yapması buna örnektir. Ben çok saygı duydum gerçekten. Bu kutlama tüm dünyaya örnek oldu" diye konuştu.

"Trabzon için müthiş bir tanıtım, reklam da oldu"
Aydoğan, şampiyonluk sürecinde ve kutlamalarında hiçbir vaka olmamasının büyük bir başarı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"Bu konuda hiçbir vaka olmaması büyük bir başarı. Bu neyi gösteriyor? 'Karadeniz insanı zordur' diyorlar. Aslında hiç de zor değil. İnsanlar havaya ateş etseydi, düşünebiliyor musunuz kent meydanında, sahada, deniz kutlamalarında neredeyse metrekareye 4 kişi düşüyor, Allah korusun yorgun mermi kaç kişiye denk gelirdi? Ancak bu yapılmadı. Karadeniz zor bir yer değil. Karadeniz'de, bireysel enerjiyi sinerjiye çevirecek üst akıl; bürokrasi, siyaset, spor camiası, STK'lar hep birlikte buna sahip olduğunda, ortaya güzel şeyler çıkabiliyor. Burada onu gördük. Maç esnasında herkes sükunet içinde bu işi gayet güzel götürdü. Biz de belediyemizle birlikte 'Maç sürecinde ve kutlamalarda, taraftarlarımızın ilgi odaklarını birkaç bölgede lokalize edelim.' dedik. O da çok güzel oldu. Bütün dünyaya bu iş nasıl yapılır, Trabzon şehri onu gösterdi. Trabzon için müthiş bir tanıtım, reklam da oldu."

"Türkiye’de ilk defa yapıldı. Normalde koridorlar oluşturuluyor ama biz tünel önünde Kama düzeni'ni yaptık"
Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü olarak 'Trabzon kaması' denilen yöntemle, Antalyaspor maçının ardından yaşanan karmaşanın önüne geçmelerine ilişkin de şunları söyledi:
"Türkiye’de ilk defa yapıldı. Normalde koridorlar oluşturuluyor ama biz tünel önünde 'Kama düzeni'ni yaptık. Sağ ve sol yedek kulübelerinin bulunduğu yerden VAR'ı ve tüneli içine alıp, orta sahaya doğru bir hipotenüs oluşturduk. İçeriye futbolcular gelsin diye hipotenüsün ağzı açık bıraktık. Ancak yanlardan gelen futbolcular ve teknik heyeti de içine aldık. O nedenle güvenli bir ortam oluştu orada. Bir de taraftarlarla birlikte polis ve özel güvenlik de, sahaya çok hızlı girince güzel bir görüntü oluştu. Bizim yaptığımız o tatbikat/eğitim taraftarların ilk etapta yanlışlıkla sahaya girmesi esnasında işe yaradı. Biz normalde maç sonunda taraftarların aşırılık yapmamak kaydıyla sahaya girişlerine izin verecektik. Ancak yaptığımız tatbikat, yanlışlıkla sahaya girilmesi esnasında futbolcuların korunması bağlamında iyi oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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