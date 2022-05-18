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Abdullah Avcı´ya Trabzon Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi

DHA

Abdullah Avcı´ya Trabzon Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'ya Trabzon Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' unvanı verildi. 
Trabzon Üniversitesi'nin 4'üncü kuruluş yıldönümü, üniversitede düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in kızı Elif Sümer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ve horon ekibinin gösterileriyle devam etti.
ÖZKAN SÜMER'İN KIZINA ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ
Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer'in kızı Elif Sümer'e Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından 'Üstün Başarı Belgesi' verildi. Törende konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle Trabzonspor Kulübünü, yöneticilerini ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı tebrik ederek gelecek yıllarda da aynı sevinci yaşama dileğinde bulundu.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas'a 'Üstün başarı plaketi' Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman tarafından verildi.
AHMET SUAT ÖZYAZICI'YA UNVANI EVİNDE TAKDİM EDİLDİ
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu programda yaptığı konuşmada, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şahsında tüm teknik ekibi ve bütün oyuncuları, taraftarları tebrik ediyor ve bu başarıların devamını diliyorum. Ahmet Suat Özyazıcı, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'ya Fahri Doktora unvanı verme kararı aldık. Ahmet Ağaoğlu'na da üstün başarı plaketi sunmak istiyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı'ya evinde takdim edilmiştir. Şenol Güneş'e ise başka bir törende unvanı verilecektir" dedi.
Prof. Dr. Aşıkkutlu'nun konuşmasının ardından sinevizyona Trabzonspor eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın evinde ziyaret edilerek 'Fahri Doktora' unvanı verilmesinin görüntüleri yansıtıldı.
"BİRÇOK ÖDÜL ALDIM AMA BU EN ANLAMLISI"
Konuşmaların ardından sahneye çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu tarafından cübbe giydirilerek 'Fahri Doktora' unvanı takdim edildi. Teknik Direktör Avcı, 'Fahri Doktora' unvanı verilecek olan A milli takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncusu ve hocalarından birisi olduğunu söyleyerek, "Şampiyon olduğumuzun ertesi günü beni ilk arayan oydu. Tebrik etmek için aradı, ona da buradan teşekkür ediyorum. 18 ayı bitirdim bu şehirde olmaktan son derece mutluyum. Bu şehrin çok büyük bir enerjisi var. Bu şehrin bu enerjisini lütfen olumlu yönde, pozitif enerjiye çevirelim. Olumsuzlukları bir tarafa bırakalım olumluya çevirelim. Çünkü enerji çok büyük. Çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Bu duyguyu yaşadığımız için teşekkür ediyorum. 2005 senesinden itibaren tanınabilir bir antrenör oldum. Eğitim ve sağlıkla ilgili çok sayıda teklif geldi ve bunların hepsine cevap vermeye, içinde bulunmaya çalıştım. Üniversitelerde bulundum. Birçok ödül aldım ama bu aldığım 'Fahri Doktora' unvanı bu zamana kadar aldıklarımın en anlamlısı" dedi.
"GELDİĞİM GÜN ÖZKAN HOCA BENİ ARADI"
Konuşmasında bordo-mavili ekibin efsane isimlerinden Özkan Sümer'i de anan Avcı, "Geldiğimde müzeyi gezerken 'tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Geldiğim ilk gün 10 Kasım'dı. O gün Özkan hoca aradı beni. Çünkü beni 2 kere daha Trabzonspor'a istemişti hoca olarak. 'Bize kısmet değildi, şimdi oldu. İnşallah iyi olacak' dedi ama bir araya gelemedik. Allah toprağını bol etsin" diye konuştu.
"AHEMT SUAT ÖZYAZICI HOCAYI SAHNEYE ÇIKARTMAK İSTEMİŞTİM"
Trabzonspor eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı kupa seremonisi sırasında sahneye çıkarmayı istediğini anlatan Avcı, "Kupayı aldığımız ilk gün planım vardı, ailesiyle de paylaşmıştım. Ahmet Suat Özyazıcı hocamızı kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile beraber kasketini de takarak çıkartmak istedim ama sahne çok yüksek olunca ve erkenden de uyuduğunu oğlundan öğrenince bunu gerçekleştiremedim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim'' ifadelerini kullandı.
A Milli Takım ve Trabzonspor eski Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 'Fahri Doktora' unvanı ise kente geldiğinde başka bir organizasyonda takdim edilecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-18 17:03:33

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