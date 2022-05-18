Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı verildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, Trabzon Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, Trabzon Üniversitesi tarafından doktora unvanı verildi. Üniversitesinin 4. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı Trabzon'a geldiğinde ilk olarak Özkan Sümer ile görüştüğünü belirterek, "Geldiğimde Trabzonspor Müzesi'ni gezerken 'Tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Allah nasip etti. Trabzon'a geldiğim ilk gün Özkan hoca beni aradı. Beni daha önce 2 kez Trabzonspor'a istemişti hoca olarak, 'Bize kısmet olmadı. Şimdi oldu, inşallah iyi olacak' dedi. Allah toprağını bol etsin" diye konuştu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'yı 2 kez evinde ziyaret ettiğini belirten Avcı, "Kupayı aldığımız ilk gün planım vardı, aileyle paylaşmıştım. Kupa törenine tekerlekli sandalyesi ile kasketini de takarak onu çıkartmak istedim. Sahne çok yüksek olunca ve erkenden uyuduğunu öğrenince bunu gerçekleştiremedim" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor şampiyon olduktan sonra kendisini arayarak tebrik eden ilk ismin Şenol Güneş olduğunu da sözlerine ekledi.



Özyazıcı ve Güneş'ne fahri doktora unvanı

4. kuruluş yıl dönümü kutlayan Trabzon Üniversitesi, eski Trabzonspor teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı ve Şenol Güneş ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya fahri doktora unvanı, Trabzonspor'un efsane ismi merhum Özkan Sümer ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na ise üstün başarı belgesi verilmeye karar verdi.

Kulüp Başkanı Ağaoğlu'nun belgesi Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas'a, merhum Sümer'in belgesi ise kızı Elif Sümer'e teslim edildi. Ahmet Suat Özyazıcı'ya belgesinin rahatsızlığı nedeniyle evinde, Şenol Güneş'e ise ileri tarihte teslim edileceği belirtildi.

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