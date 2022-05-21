Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talep ettiği rakam ortaya çıktı Nijeryalı oyuncu senelik 3 milyon 500 bin Euro talep ederken Trabzonspor ise 2 milyon Euro teklifinde bulundu.

"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordomavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif etti.

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından bordomavili kulüpte 4. sezonunu tamamlayacak ve serbest statüye geçecek.

Trabzonspor Yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Nijeryalı oyuncuyla uzun süredir yapılan görüşmelerde somut adım atılamamıştı. Bunun nedeni ise Nijeryalı oyuncunun bordomavili kulüpten talep ettiği rakama dayanıyor.



Nwakaeme Trabzonspor'dan 3 milyon 500 bin Euro talep ediyor

"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan daha çok önemli olduğunu biliyorum "diyen Nwakaeme,'nin, bordomavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal FairPlay'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi'nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro da imza parasıyla toplam 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi. Bordomavili kulübün bu teklifine oyuncu şimdiye kadar olumlu bir cevap vermedi.



Kontratı hazır

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermedi.

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