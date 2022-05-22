1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı

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TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı.

Trabzon temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, sözleşmesi 20212022 sezonu sonu itibarıyla bitecek olan Teknik Direktörümüz Mehmet Ak ile yeniden anlaşarak, önümüzdeki sezonda da devam etme kararı almıştır" denildi.

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