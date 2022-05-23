Harmantepe Şehitliği’nin içler acısı hali

1916 yılında Ruslar'ın Trabzon’u işgali sırasında Köprübaşı ilçesi Harmantepe mevkiinde Ruslar'ın Karadeniz’e ilerleyişini durdurmak için savaşarak şehit olan askerlerin mezarlığın bulunduğu şehitliğin içler acısı hali tepki topluyor.

29 Haziran 1916 yılında Rusların Trabzon’a doğru ilerleyişlerini önlemek için 36 saat süren çatışmalar neticesinde Ruslar geri püskürtülmüş 60. Alay Harman Yaylasında yapılan bu savaşta yaşları 18’den başlayan askerlerden 7 subay, 150 er şehit düşmüştü. Her yıl 29 Haziran tarihinde yurdun dört bir yanından gelen vatandaşların katılımı ile anma programı düzenlenmesine rağmen şehitliğin bugünlerde hali vatandaşların tepkisini topluyor. Geçtiğimiz aylarda tadilat için çalışmaların başladığı ancak bir süre sonra çalışmaların henüz bilinmeyen nedenle durduğu şehitlik adeta harabeye döndü. Harabeye dönen şehitliğin mezar taşlarının çoğu kırılırken, şehitlerin isminin yazılı olduğu bir mermer taşının ise adeta bir masaya çevrildiği gözlendi.

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