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Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı

DHA

Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı


Selay SAYKAL / TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 81 puanla ligi tamamladı. Ligin son maçında mağlup olan bordo-mavili ekip, ilk kez İstanbul takımına karşı yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rekorlar kırdığı sezonda, ligde daha önce yakalamış olduğu 'en yüksek puan' rekorunu kırma şansını da kaçırdı.1
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun kapanış maçında deplasmanda Medipol Başakşehir´in konuğu oldu. Karşılaşmadan 3-1´lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavililer, topladığı 81 puanla şampiyonluk yaşadığı sezonu rekorlar kırarak tamamladı.
ŞAMPİYONLUĞUN HİKAYESİ
Trabzonspor, Süper Lig´in 35´inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı mücadeleyle 77 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti. Tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalayan Trabzonspor, ligde 'en erken şampiyonluk' rekoruna sahip olan Fenerbahçe'nin de rekorunu egale ederek tarihe geçti.
Ligin 9'uncu haftasında zirveyi Fenerbahçe´den devralan Karadeniz ekibi, sonrasında gelen 29 hafta boyunca zirvedeki yerini bırakmadı. Trabzonspor, ligin son hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte 2021-22 sezonunu, 7 ay boyunca liderlik koltuğunda oturarak şampiyonlukla taçlandırdı.
LİGDE SAHASINDA YENİLMEYEN TEK TAKIM OLDU
Şampiyon ekip, 8 Mart 2021 tarihinde geçen sezonun 29´uncu haftasında sahasında oynanan Aytemiz Alanyaspor´a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan bu yana sahasında yenilmedi. 2021-22 sezonunda da sahasında yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, ligi toplam 442 gün boyunca sahasında mağlubiyet yaşamadan tamamladı. Trabzonspor, şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-22 sezonunu, ligde evinde namağlup  tek takım unvanıyla bitirdi.
Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı sezonda çıktığı 38 karşılaşmadan 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kendi sahasında oynadığı toplam 29 müsabakayı 11 galibiyet ve 8 beraberlikle tamamlayan bordo mavililer, deplasmanda 19 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA REKORU KAÇTI
Süper Lig'in Ahmet Çalık Sezonu´nu 81 puanla tamamlayan Trabzonspor, 1995-96 ve 2010-11 sezonlarında çıktığı 34 maçta 82 puan toplayarak tarihindeki en yüksek puana ulaşmıştı. Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir mücadelesinden puan alamayarak tarihindeki en yüksek lig puanı rekorunu kırma şansını da kaçırdı.
4 YIL SONRA İLKİ YAŞADI
Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra ligin son maçında Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol birden gördü. Bordo-maviller, ligde son olarak 2018 yılında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşılaşmasının ilk devresinde kalesinde 3 gol görmüştü.
Bu sezon ligdeki 3'üncü yenilgisini Medipol Başakşehir´e karşı yaşayan Karadeniz ekibi, yine bu sezon ilk kez bir İstanbul ekibine karşı da mağlubiyet yaşamış oldu.
VISCA İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI
Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir´den transfer ettiği Edin Visca, bordo-mavili formayla ilk kez eski takımına karşı sahaya çıktı. İki takım arasında dostluk rüzgarı eserken rakip takım oyuncuları, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu oyuncuları sahaya çıkarken alkışladı. Başakşehir´in kaptanı Mahmut Pekdemir de eski takım arkadaşı Visca´ya çiçek verdi. Boşnak oyuncu Visca Başakşehir´de 10 yıl forma giymiş, devre arasında Trabzonspor´a 3 buçuk yıllık imza atmıştı.
AHMETCAN İLK ASİSTİNİ YAPTI
Trabzonspor´un altyapıdan yetişen oyuncularından Ahmetcan Kaplan, ligin kapanış maçını kariyerinde bir ilki başardı. Maça ilk 11´de başlayan ve 90 dakika sahada kalan genç oyuncu, karşılaşmanın 59´uncu dakikasında takım arkadaşı Nwakaeme´nin golünün asistini yaptı. Trabzonspor´un gelecek vaat eden genç yıldızı Ahmetcan, ligde bu sezon çıktığı 15 maçta toplam 881 dakika forma giydi.
NWAKAEME, SEZONU GOLLE KAPATTI 
Trabzonspor´da sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Antony Nwakaeme, ligin son maçında takımının tek golünü kaydetti. Trabzonspor´da bu sezon çıktığı 30 maçta 13 gol ve 10 asisti bulunan Nijeryalı oyuncu, Andreas Cornelius´un ardından ligi, takımının en skorer 2'nci oyuncusu olarak tamamladı.
YUSUF YAZICI SÜRPRİZİ
Bu arada Fransız ekibi Lille'de oynarken Rusya´nın CSKA Moskova takımına kiralanan Trabzonspor´un eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da, Rusya´da liglerin sona ermesiyle soluğu İstanbul´da aldı. Yıldız oyuncu, sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımının son maçını protokol tribününde izledi. Yazıcı, karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile görüştü.
TATİL ZAMANI
Zorlu geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, liglerin tamamlanmasıyla birlikte tatile çıktı. Medipol Başakşehir maçının bitimiyle birlikte birçok oyuncu, ailelerini görmek üzere ülkelerine gitti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bir yandan ailesiyle birlikte tatil yaparken diğer yandan yeni sezon için hazırlıklarını yapacak.
TEMMUZ´DA KAMPA GİRECEK
Öte yandan Trabzonspor, 1 aylık izinin ardından 26 Haziran´da Trabzon´da toplanacak. Hem Şampiyonlar Ligi hem de yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililer, Temmuz ayı başında Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) Riva´da bulunan tesislerinde kampa girecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-05-23 12:56:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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