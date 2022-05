Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da mehteran ekibiyle karşılandı. Yaşadığı mutluluğu anlatan Busenaz Sürmeneli, "2024 yılının olimpiyat altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum" dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul´da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde 2´nci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, memleketi Trabzon´da coşkuyla karşılandı. Saat 15.45´te havayoluyla kente gelen şampiyon sporcuyu, havalimanı çıkışında Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner ile Sürmeneli´nin ailesi ve sporcu arkadaşları mehteran ekibinin gösterisi eşliğinde karşıladı.

"ŞAMPİYON KULÜBE ŞAMPİYON SPORCU YAKIŞIRDI"

8 aydır şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Sürmeneli, "Güzel maçlar yaptık ve güzel sonuç elde ettik. Şampiyonanın ülkemize yapılması ayrı bir gurur. Seyircinin desteğini üzerimde hissettim. Turnuvada 500 boksör arasında en iyisini seçildim. Bunun da farklı bir gururu var üzerimde. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışırdı" dedi.

"YENİ BİR BUSENAZ İZLETMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Ringe şampiyon gibi çıktık, şampiyon gibi de inmemiz lazımdı" diyen Busenaz Sürmeneli, "Dünya şampiyonası finaline gelen sporcu tabii ki kötü sporcu değildir ama bizden klasman olarak daha aşağıda seviyede bir sporcuydu. Elimden geleni yaptım, yüzde yüz bile oynamadım. Hatta bir an Cahit hocaya baktım, bana `yüklen´ dedi. Daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sıkletler, yeni heyecan, yeni umutlar var. Yatıp kalkıp olimpiyat için savaşıyoruz. Kilomun düşmesi ve yeni kilomda yapılan müsabakalar benim için iyi oldu. Yeni bir Busenaz´ı izletmeye çalışıyorum. Şovumu da orada yaptım. Trabzonspor´un şampiyonluğuyla beraber bu da güzel olmuştur" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BİZİZ"

Sıkletinde değişiklik yapıldığı için kilo verdiğini ve kilo verirken zorlandığını anlatan Sürmeneli, "İlk sıklette 69 kiloydum. Sonra olimpik sıkleti 66 yaptılar. O yüzden kilo düştüm. 66 kiloyu en son 5´inci sınıfta görmüştüm, bir de şimdi gördüm. Aç kaldığım geceler oldu, çok iyi beslendiğim günler oldu. Sadece Türk halkı değil bizi dünya boksu izliyor. Burada da iyi performans sergilediğime göre 2024 yılının olimpiyat altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum. Dünyanın şu an en büyüğü biziz. 2024´e kadar da bunu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"RİNGDEN ŞAMPİYON OLARAK İNECEĞİM"

Her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu söyleyen şampiyon boksör, "Buradan ayrılırken 'inşallah bu kapıdan dünya şampiyonu olarak çıkarım' demiştim. 2 aydır Trabzon'da yoktum ve memleketime dünya şampiyonu ve en iyi boksör seçilmenin gururuyla döndüm. Hırçınlığımı ringde gösterebildiğim sürece ringden şampiyon olarak ineceğimi düşünüyorum" dedi.

CAHİT SÜME: BÜTÜN DÜNYA BUSENAZ´I MUHAMMED ALİ OLARAK KABUL ETMELİ

Şampiyon boksörün antrenörü Cahit Süme de, Busenaz'ı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay'e benzeterek, "Buse bu dönemde kilodan çok düştü, zorlandı biraz ama çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Belki de madalyadan daha büyük bir çabaydı. Kilo düşerken çok büyük stres yaşıyor, psikolojik savaşlar veriyorsun. Biz dünya şampiyonluğumuzu korumak için mücadele verdik. Profesyonel dünyadan Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan çok büyük teklifler geliyor. Şu anda onları da düşünme aşamasındayız. Ülkemize tekrar dünya şampiyonluğunu, Trabzon'a yeniden dünya şampiyonluğu getirmek gurur verici şeyler. Buse'yi bütün dünya kadınlarda Muhammed Ali olarak kabul etmeli. İnşallah çok daha büyük başarıları ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.

