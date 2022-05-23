Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum

DHA

Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum


Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da mehteran ekibiyle karşılandı. Yaşadığı mutluluğu anlatan Busenaz Sürmeneli, "2024 yılının olimpiyat altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum" dedi.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul´da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde 2´nci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, memleketi Trabzon´da coşkuyla karşılandı. Saat 15.45´te havayoluyla kente gelen şampiyon sporcuyu, havalimanı çıkışında Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Ozan Çetiner ile Sürmeneli´nin ailesi ve sporcu arkadaşları mehteran ekibinin gösterisi eşliğinde karşıladı.
"ŞAMPİYON KULÜBE ŞAMPİYON SPORCU YAKIŞIRDI"
8 aydır şampiyonaya hazırlandığını dile getiren Sürmeneli, "Güzel maçlar yaptık ve güzel sonuç elde ettik. Şampiyonanın ülkemize yapılması ayrı bir gurur. Seyircinin desteğini üzerimde hissettim. Turnuvada 500 boksör arasında en iyisini seçildim. Bunun da farklı bir gururu var üzerimde. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışırdı" dedi.
"YENİ BİR BUSENAZ İZLETMEYE ÇALIŞIYORUM"
"Ringe şampiyon gibi çıktık, şampiyon gibi de inmemiz lazımdı" diyen Busenaz Sürmeneli, "Dünya şampiyonası finaline gelen sporcu tabii ki kötü sporcu değildir ama bizden klasman olarak daha aşağıda seviyede bir sporcuydu. Elimden geleni yaptım, yüzde yüz bile oynamadım. Hatta bir an Cahit hocaya baktım, bana `yüklen´ dedi. Daha yapabileceğimiz çok şey var. Yeni sıkletler, yeni heyecan, yeni umutlar var. Yatıp kalkıp olimpiyat için savaşıyoruz. Kilomun düşmesi ve yeni kilomda yapılan müsabakalar benim için iyi oldu. Yeni bir Busenaz´ı izletmeye çalışıyorum. Şovumu da orada yaptım. Trabzonspor´un şampiyonluğuyla beraber bu da güzel olmuştur" diye konuştu.
"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ BİZİZ"
Sıkletinde değişiklik yapıldığı için kilo verdiğini ve kilo verirken zorlandığını anlatan Sürmeneli, "İlk sıklette 69 kiloydum. Sonra olimpik sıkleti 66 yaptılar. O yüzden kilo düştüm. 66 kiloyu en son 5´inci sınıfta görmüştüm, bir de şimdi gördüm. Aç kaldığım geceler oldu, çok iyi beslendiğim günler oldu. Sadece Türk halkı değil bizi dünya boksu izliyor. Burada da iyi performans sergilediğime göre 2024 yılının olimpiyat altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum. Dünyanın şu an en büyüğü biziz. 2024´e kadar da bunu sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"RİNGDEN ŞAMPİYON OLARAK İNECEĞİM"
Her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu söyleyen şampiyon boksör, "Buradan ayrılırken 'inşallah bu kapıdan dünya şampiyonu olarak çıkarım' demiştim. 2 aydır Trabzon'da yoktum ve memleketime dünya şampiyonu ve en iyi boksör seçilmenin gururuyla döndüm. Hırçınlığımı ringde gösterebildiğim sürece ringden şampiyon olarak ineceğimi düşünüyorum" dedi.
CAHİT SÜME: BÜTÜN DÜNYA BUSENAZ´I MUHAMMED ALİ OLARAK KABUL ETMELİ
Şampiyon boksörün antrenörü Cahit Süme de, Busenaz'ı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali Clay'e benzeterek, "Buse bu dönemde kilodan çok düştü, zorlandı biraz ama çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Belki de madalyadan daha büyük bir çabaydı. Kilo düşerken çok büyük stres yaşıyor, psikolojik savaşlar veriyorsun. Biz dünya şampiyonluğumuzu korumak için mücadele verdik. Profesyonel dünyadan Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan çok büyük teklifler geliyor. Şu anda onları da düşünme aşamasındayız. Ülkemize tekrar dünya şampiyonluğunu, Trabzon'a yeniden dünya şampiyonluğu getirmek gurur verici şeyler. Buse'yi bütün dünya kadınlarda Muhammed Ali olarak kabul etmeli. İnşallah çok daha büyük başarıları ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Busenaz Sürmeneli´nin havalimanında karşılanması
-Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları
-Cahit Süme'nin açıklamaları
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez
2022-05-23 17:55:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrasya Üniversitesi öğrencileri Şalpazarı’nda oyun şenliği düzenlediler
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi öğrencileri Şalpazarı’nda oyun ...
Marek Hamsik milli takımı bıraktı
YEREL HABERLER Marek Hamsik milli takımı bıraktı
Marek Hamsik milli takım kariyerine son verdi
YEREL HABERLER Marek Hamsik milli takım kariyerine son verdi
Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı
Harmantepe Şehitliği’nin içler acısı hali
YEREL HABERLER Harmantepe Şehitliği’nin içler acısı hali
Şampiyon Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı
YEREL HABERLER 1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı ...
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor
YEREL HABERLER Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından ...
Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım ...
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları ...
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul´a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul´a gitti
Üniversitesini okuyup ticareti öğrendiği şehre spor lisesi yaptırıyor Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Trabzon’da yaptıracağı spor lisesinin temelini attı
YEREL HABERLER Üniversitesini okuyup ticareti öğrendiği şehre spor ...
Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinin temiz içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinin temiz içme ...
Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu ...
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor
Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talep ettiği rakam ortaya çıktı Nijeryalı oyuncu senelik 3 milyon 500 bin Euro talep ederken Trabzonspor ise 2 milyon Euro teklifinde bulundu.
YEREL HABERLER Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talep ettiği rakam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.