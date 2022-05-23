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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli Trabzon'a mehteranla karşılandı

İHA

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli Trabzon'a mehteranla karşılandı

Türkiye’de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında, Dünya şampiyonu olup, altın madalyayı Türkiye’ye getiren Busenaz Sürmeneli Trabzon’a mehteranla karşılandı.
Türk Hava Yollarına (THY) uçak saat 15.30 sıralarında Trabzon Havaalanına gelen Trabzonsporlu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, ailesi ve taraftarlar karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Busenaz Sürmeneli, yaklaşık 8 aydır bu turnuvaya hazırlandığını belirterek, "Güzel maçlar yaptık ve güzel sonuçlar elde ettik. Ülkemizde yapılması ayrı bir gurur. Aynı zamanda turnuvanın da en iyi boksörü seçildim. Onunda farklı bir gururu var üzerimizde. Şampiyon kulübe, şampiyon sporcu yakışırdı. Bizde üzerimize düşen görevi yaptık" ifadelerini kullandı.

"Her zaman gerçek Buse'yi izlettirmek istiyorum"
Muhammet Ali vari dansıyla ilgili olarak ise Sürmeneli, "Ben her zaman bir maça çıkarken, orda oturan seyirciye ekranda izleyenlere gerçek Buse'yi izlettirmek istiyorum. Tabi bazen oluyor bazende günende olmuyorsun. Elinden geldiğince ülkeni ve bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsun. Bizde oraya çıkarken bir şampiyon gibi çıktık bir şampiyon gibide inmemiz lazımdı. Dünya şampiyonasına gelen sporcu elbette kötü bir sporcu değildir ama bizden klasman olarak daha aşağıda bir sporcuydu. Bizden elimizden geleni yaptık. Hatta yüzde yüz bile oynamadık. Bizim yapabileceğimiz çok şeyler var. Yatıyoruz kalkıyoruz olimpiyatı düşünüyoruz. Onun için savaşıyoruz. Kilomun düşmesi ve bu kiloda yapılan müsabakalar benim için iyi oldu. Yeni bi Busenaz'ı izletmeye çalışıyorum. İnşallah beğenilmiştir. Şovumu da yaptım orda. Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber buda güzel olmuştur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Şu anda dünyanın en iyi biziz"
Sadece Türkiye değil dünya boksunun artık kendilerini izlediğini belirten Sürmeneli, "Bize göre performans belirliyorlar. Burda da iyi bir performans sergilediğimie göre 2024 Olimpiyatlarında altına böyle kapısın açıp bakıyor gibi his ediyorum. Dünyanın en büyüğü biziz şu anda 2024 yılına kadar da bu büyüklüğü sürdürmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Cahit Süme: "Bütün dünya bizim üzerimize çalışıyor"
Busenaz Sürmeneli'nin antrenöri Cahit Süme, bütün dünyanın üzerlerine çalıştığını belirterek, "69 kiloda olimpiyat şampiyonu olduk. Belki de biz olmayalım diye sıkleti 66 kiloya daha aşağıya düşürdüler. Yukarıda ise 75 kilo var. Bizim bocalamamızı mı bekliyorlar bilmiyorum ama her türlü zorluk çıkıyor. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Buse, çok çalıştı ve çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Onun bu yüzden dolayı tebrik ediyorum. Madalyadan daha çok çaba harcadı bunun için. Psikolojik bir savaş veriyorsun. Bir antrenör olarak bir sporcu olarak bunlara katlanmakta çok zor. Biz dünya şampiyonluğu kariyerimizi korumak için mücadele veriyoruz. Diğerleri ise bizi yenmek için mücadele veriyorlar. Dünya 'da boks sevenlere sadece dünya şampiyonluğu değil. Muhammet Ali'den sonra kadınlarda gelebilecek yetenek olarak göze hitap edebilecek boksu sevdirecek, seyirciyi heyecanlandıracak bir boks seyir zevkini de sunmak istiyorduk. Bunu başardık. Bütün insanlar bizi izliyor. Profesyonel dünyadan Amerika, İngiltere ve Almanaya'dan çok büyük teklifler geliyor. Onları da düşünme aşamasındayız. Bunlar gurur verici şeyler, Ülkemiz adına, insanları mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Erkeklerde Muhammet Ali'den sonra kadınlarda da Busenaz Sürmeneli diye diyebilir. Bütün dünya bunu böyle kabul etmeli" ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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