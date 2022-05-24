1 Mayıs'ta açılmıştı, her gün binin üzerinde kişi ziyaret ediyor Sümela’ya ziyaretçi sayısı 25 bine yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mayıs'ta açılmıştı, her gün binin üzerinde kişi ziyaret ediyor Sümela’ya ziyaretçi sayısı 25 bine yaklaştı

İHA

1 Mayıs'ta açılmıştı, her gün binin üzerinde kişi ziyaret ediyor Sümela’ya ziyaretçi sayısı 25 bine yaklaştı

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlanarak 1 Mayıs günü ziyarete açılırken, şu ana kadar ziyaretçi sayısı 25 bine yaklaştı.
Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl yaz ayı ortalarında tamamlanacağı ve bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, manastırı ortalama binin üzerinde kişi ziyaret ediyor.
Her gün saat 08.0019.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırına Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor.
88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı.
Manastırda devam eden çalışmaların ayinin yapılacağı 15 Ağustos gününden önce bitirilmesi planlanırken 1 Mayıs 2022 tarihinde açılan manastırda, ziyaretçi sayısının restorasyon öncekine göre daha fazla olduğu öğrenildi.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.
Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, yaklaşık 2 yıl süren pandemi dönemi ve 6 yıl kadar süren restorasyon çalışmaları dolayısıyla ziyaretçi sayısında önemli ölçüde azalma olmuştu.
Manastırda restoran çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması beklenirken, yapılan tadilat çalışmaları beğenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli Trabzon'a mehteranla karşılandı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli Trabzon'a ...
Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan bakıyor gibi hissediyorum
YEREL HABERLER Busenaz Sürmeneli: 2024 altın madalyasına kapıdan ...
Avrasya Üniversitesi öğrencileri Şalpazarı’nda oyun şenliği düzenlediler
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi öğrencileri Şalpazarı’nda oyun ...
Marek Hamsik milli takımı bıraktı
YEREL HABERLER Marek Hamsik milli takımı bıraktı
Marek Hamsik milli takım kariyerine son verdi
YEREL HABERLER Marek Hamsik milli takım kariyerine son verdi
Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı
Harmantepe Şehitliği’nin içler acısı hali
YEREL HABERLER Harmantepe Şehitliği’nin içler acısı hali
Şampiyon Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
YEREL HABERLER Şampiyon Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti
Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz yaylalarında kaçak yapılar yıkılıyor
1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı aldı
YEREL HABERLER 1461 Trabzon, Mehmet Ak ile yola devam etme kararı ...
Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından çıkıyor
YEREL HABERLER Akçakale Kalesi'nin kalıntıları deniz altından ...
Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım eğitimi veriyor
YEREL HABERLER Köyleri gezerek üretici kadınlara organik tarım ...
Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.